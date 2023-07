Vom Bützen bis zum sozialistischen Bruderkuss

Er wird in Liedern besungen, mit politischen Botschaften belegt oder führt zu unvergesslichen Filmmomenten: der Kuss. An diesem Donnerstag hat die Lippenberührung sogar ihren eigenen Tag. Anlässlich dessen haben wir Ihnen ein kleines (nicht ganz vollständiges) Kuss-ABC zusammengestellt:

Abschiedskuss: Macht den Abschied ein bisschen leichter – oder auch schwerer. Manchmal fließen dabei sogar die Tränen.

Bützen: So nennt man den Wangenkuss beim Karneval, den man etwa gibt, wenn man beim Umzug Blumen geschenkt bekommt – und der auch in vielen Kölner Karnevalssongs besungen wird.

Eskimokuss: Gern auch Nasenkuss genannt, weil man liebevoll Nase an Nase reibt. Neben den Inuits (der Begriff Eskimo wird von manchen als diskriminierend empfunden) praktizieren auch die Maori aus Neuseeland den Nasenkuss als Begrüßungsritual.

Mit einem traditionellen Maori-Willkommensritual, bei dem die Nasen aneinandergedrückt werden, wird die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2014 von dem damaligen Stammesältesten Lewis Moeau begrüßt. © Quelle: picture alliance / dpa

Flatternder Wimpernkuss: Hat ein bisschen was vom Nasenkuss. Dabei berührt man sich mit den Wimpern oder berührt mit den Wimpern Wangen, Mund oder Stirn.

Gute-Nacht-Kuss: Damit schläft es sich einfach besser. Nicht nur bei Paaren gängig, sondern auch zwischen Eltern und Kindern.

Handkuss: Nicht mehr ganz in der Mode, aber dennoch charmant – ein Kuss auf die Hand. So mancher Staatsmann setzt noch immer darauf.

Ein Mann der alten Schule? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gab der Frau des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, Melania Trump, zur Begrüßung einen Handkuss. © Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Judaskuss: Hat nichts mit Liebe und Leidenschaft zu tun. Denn der Judaskuss gilt als Symbol des Verrates. Nach biblischer Überlieferung war ein Kuss das verabredete Zeichen, mit dem Judas Jesus im Garten Gethsemane für seine Gegner zur Gefangennahme identifizierte.

Kuss auf die Stirn: Weniger leidenschaftlich, aber dafür sehr intim drückt der Kuss auf die Stirn oft Verbundenheit und Vertrautheit aus.

Luftkuss: Man küsst die eigene Hand und „pustet“ den Kuss dann zu seinem Gegenüber – oft eine lustige oder flirtende Geste.

Mistelzweigkuss: Treffen sich zwei Menschen unter einem Mistelzweig, müssen sie sich küssen. So besagt es zumindest ein Brauch. Das soll Glück und ewige Liebe bringen.

Nackenkuss: Hals und Nacken gehören bei vielen zu den erogenen Zonen des Körpers – ein Kuss dorthin kann also für Intimität und Leidenschaft sorgen.

Sozialistischer Bruderkuss: Wer kennt nicht das Gemälde des Bruderkusses zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker an der East Side Gallery in Berlin? Der Kuss war zu Zeiten der Sowjetunion ein Erkennungsritual unter Gleichgesinnten. Also begrüßten sich damals auch der sowjetische Staatschef Breschnew und der Generalsekretär der SED, Honecker, anlässlich des 30. Jahrestags der DDR 1979 so.

Beliebtes Fotomotiv und eine offizielle diplomatische Begrüßung: Der sozialistische Bruderkuss war zu Zeiten der Sowjetunion ein Erkennungsritual unter Gleichgesinnten. Also begrüßten sich auch Leonid Breschnew und Erich Honecker so. © Quelle: dpa

Trophäenkuss: Gewinnen Sportler oder Sportlerinnen einen wichtigen Wettbewerb, küssen sie danach gern ihren Pokal oder ihre Medaille als Ausdruck ihrer außergewöhnlichen Freude und des Stolzes über den errungenen Sieg.

Versöhnungskuss: Nach dem Streit wird die Versöhnung auch gern mit einem Kuss, oder mehr, besiegelt.

Wangenkuss: Wird nicht nur von Paaren, sondern auch unter Freunden und in der Familie benutzt. In manchen Ländern wie etwa Frankreich ist er sogar ein gängiges Begrüßungsritual.

Zungenkuss: Der Klassiker unten den Verliebten – vor allem in besonders leidenschaftlichen Situationen. Dabei küsst man sich nicht nur mit den Lippen, sondern auch mit der Zunge, wie der Name es schon sagt.

RND/hsc