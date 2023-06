﻿Alle Verdächtigen nach „Tag X“-Ausschreitungen in Leipzig wieder auf freiem Fuß

Nach den Ausschreitungen zum „Tag X“ in Leipzig sind alle inhaftierten Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Der letzte Haftbefehl wurde von einem Ermittlungsrichter außer Vollzug gesetzt. Dringender Tatverdacht bestehe aber weiterhin.

Leipzig. Der letzte Inhaftierte kam am Mittwoch auf freien Fuß: Zweieinhalb Wochen nach den massiven Ausschreitungen zum linksautonomen „Tag X“ in Leipzig befindet sich keiner der Tatverdächtigen mehr in Untersuchungshaft. Dies teilte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Mittwoch auf Anfrage der „Leipziger Volkszeitung“ mit.