Tote und mehr als 100 Verletzte bei Fabrikbrand in Taiwan

Peking. Ein Feuer und anschließende Explosionen haben in einer Golfballfabrik im Süden Taiwans mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Mehr als 100 weitere wurden nach Behördenangaben mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, der Verbleib von fünf Menschen war zunächst ungeklärt. Der Brand brach den Angaben zufolge am Freitagabend (Ortszeit) aus und wütete über Nacht. Unter den Toten waren drei Feuerwehrleute. Die Rettungskräfte suchten noch nach vier Fabrikarbeitern und einem Feuerwehrmann, wie die Behörden mitteilten.

Präsidentin Tsai Ing-wen drückte in einer Rede in der Hauptstadt Taipeh am Samstag ihr Mitgefühl mit den Familien der Opfer aus und kündigte an, in den Bezirk Pingtung zu reisen, in dem sich das Unglück ereignete. Dort wollte sie Betroffene sprechen, wie das taiwanische Nachrichtenmedium „Focus Taiwan“ berichtete. Tsai sagte, die Verwaltung in Pingtung habe ein Notfallzentrum eingerichtet, um die Betroffenen zu unterstützen. Zur Brandursache wurde nach Angaben aus der Region noch ermittelt. Seitens der Behörden wurde vermutet, das Gas zu den Explosionen beigetragen haben könnte.

RND/AP