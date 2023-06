﻿Tatort Turnhalle? Potsdamer Turn-Trainer unter Verdacht

Zweimal ist der Prozess bereits verschoben worden – im dritten Anlauf will die 2. Zivilkammer des Landgerichts am heutigen Mittwoch darüber entscheiden, ob der große, von 167 Vereinen getragene Stadtsportbund (SSB) das kleine Kunstturnzentrum (KTZ) aufnehmen muss.

Der Stadtsportbund hatte das bisher abgelehnt, weil der 72 Jahre alte Turn-Trainer Herbert H. im Verdacht steht, sich jahrelang gegenüber teils erst zehn Jahre alten Mädchen übergriffig verhalten zu haben, ohne dass das KTZ sich von ihm trennte. Eigentlich könnte der Prozesstermin aufgehoben werden: Denn Herbert H. ist, wie er am Sonnabend bei einem Besuch der Märkischen Allgemeinen in seinem Wohnort Geltow preisgab, seit Ende März kein Trainer des KTZ mehr.

Staatsanwalt ermittelt gegen Herbert H.

„Damit“, sagte der frühere DDR-Innenminister und heutige Rechtsanwalt Peter-Michael Diestel der MAZ am Sonntag, „fällt der Prozess in sich zusammen.“ Diestel vertritt den SSB vor dem Landgericht. Er sei „stolz“ darauf, „dass meine Mandantschaft eine so rigorose Haltung zum Schutz der Kinder gezeigt und durchgehalten hat.“ Wenn Herbert H. kein Trainer des Kunstturnzentrums mehr sei, gebe es „keinen Grund mehr, dem KTZ die Aufnahme zu verweigern“.

Nach Angaben der Pressestelle des Landgerichts vom Montag ist der Termin vor der Zivilkammer allerdings noch nicht aufgehoben worden. Die Staatsanwaltschaft hatte der MAZ bestätigt, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen Herbert H. wegen eines Anfangsverdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern führe. Die ermittelnden Polizeibeamten hätten einige Zeugen vernommen, ob es zu einer Anklage komme, stehe „zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest „, hieß es am Montag auf MAZ-Anfrage.

Jetzt spricht der Beschuldigte

Am vergangenen Freitag stellte sich der Beschuldigte in seiner Wohnung in Geltow den Fragen der MAZ. Im Beisein seiner Frau, mit der er seit 44 Jahren verheiratet ist und zwei Söhne hat, spricht der 72-Jährige erstmals darüber, dass er nach den Vorwürfen wegen angeblich pädophiler Neigungen „ausgegrenzt und regelrecht gejagt“ worden sei. Er habe als Trainer Hallenverbote bekommen, im März habe Stefan Däsler, Vorsitzender des KTZ, den mit monatlich 200 Euro dotierten Vertrag mit ihm „mit sofortiger Wirkung“ beendet – wegen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Die MAZ hat zweimal, zuletzt am vergangenen Freitag, versucht, Däsler dazu zu befragen. Er ließ beide Male einen Fragenkatalog unbeantwortet, obwohl Trainer H. sagt, Däsler habe „bis zuletzt zu mir gehalten“. Auch der Stadtsportbund, der über alle Details gut informierte Märkische Turnerbund und der Potsdamer Anwalt Axel Keller, der das Kunstturnzentrum vor Gericht vertritt, lehnten eine Stellungnahme ab.

Irritierende Passagen zu Sex mit einer Elfjährigen

Herbert H. war nach eigenen Angaben 17 Jahre Trainer beim SC Potsdam und beim Märkischen Turnerbund Brandenburg (MTB), als beide die Zusammenarbeit mit ihm 2019 beendeten. Der Grund: Er hatte in einem sogenannten Zuschussverlag, in dem Autoren ihre Texte auf eigene Kosten drucken lassen können, unter dem Pseudonym „B. Stein“ das „Tagebuch der Silke M.“ veröffentlicht und dafür 3000 Euro bezahlt. Es gibt Passagen in dem „Tagebuch“, die irritierend sind. Der Autor beschreibt die sexuelle Beziehung zwischen einer Elfjährigen und ihrem Onkel und lässt sie erzählen, dass sie ihm „einen richtigen Schmatzer“ gab, „sozusagen als Dank für meinen ersten Orgasmus“. Die Strafbarkeit sexueller Handlungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen, heißt es in dem Buch, sei „eine heuchlerische Gesetzgebung“.

Als die MAZ ihn zu Hause befragt, liegt das „Tagebuch der Silke M.“ auf dem Wohnzimmertisch. Er habe es geschrieben, weil er sich den Traum von einem eigenen Buch erfüllen wollte, keineswegs habe er ein Plädoyer für „solche ungleichen Verhältnisse“ formuliert, das Zitat mit der „heuchlerischen Gesetzgebung“ entspreche nicht seiner Überzeugung. „Immer wieder kann man aber in Zeitungen lesen, dass junge Mädchen mit einem älteren Mann durchbrennen“, sagt H., es sei seine schriftstellerische Freiheit, solche Beziehungen zu beschreiben.

H. bildete Hunderte Kinder aus

Ein Pseudonym habe er gewählt, „weil einige Passagen provokant sind und ich nicht wusste, wie das Buch ankommt“, sagt der Trainer. Von Eltern seiner Turn-Mädchen habe es keine Reaktionen gegeben, nur beim MTB und dem SC Potsdam sei „die Aufregung groß“ gewesen: „Wenn ich all das hätte absehen können, hätte ich es, nicht geschrieben“. Kann er verstehen, dass Eltern sich um ihre jungen Töchter sorgen, wenn sie erfahren, dass ein Trainer ein Buch mit solchen Passagen veröffentlicht? „Aus heutiger Sicht schon“, sagt H., „aber die Eltern haben ja zu mir gehalten, als das Buch herauskam und als Gerüchte über mein angeblich übergriffiges Verhalten aufkamen. Ebenso wie meine Frau, meine Söhne und meine Freunde.“ Sie alle wüssten, „dass ich keine pädophilen Neigungen habe“. Der Diplom-Sportlehrer, einst selbst ein erfolgreicher Turner und 1972 im Olympiakader der DDR, bildete nach eigenen Angaben Hunderte Jungen und mehr als 200 Mädchen aus, bis heute hat er ein ausgezeichnetes Renommee als Trainer.

Er vermutet andere Gründe dafür, dass der Stadtsportbund die Aufnahme des KTZ verhindern will. Von 2006 bis 2018, so seine Version des Geschehens, sei er Leiter der Turn-Talentschule des Märkischen Turnerbundes gewesen, die der dortige Vorstand ausgliedern wollte. Dass er sich massiv dagegen ausgesprochen habe, sei ihm offenbar nicht verziehen worden.

Anwalt des Trainers: Peter-Michael Diestel. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Der Rechtsstreit zwischen dem SSB und dem KTZ währt schon vier Jahre – und drehte sich stets nur um den Trainer Herbert H. Bereits am 10. Juli 2019 hatte das KTZ der Zivilkammer des Landgerichts über seinen Anwalt Axel Keller eine zwölfseitige Klageschrift vorgelegt. Der Kernpunkt: Es gebe „kein berechtigtes Anliegen“ des SSB, den Trainer „aus Gründen der Kindeswohlgefährdung abzulehnen“.

Tatsächlich ist H. nicht vorbestraft, nie gab es eine Anzeige wegen sexuell übergriffigen Verhaltens gegen ihn. Vor dem nun eingeleiteten Ermittlungsverfahren stand er nie im Verdacht, ein Mädchen sexuell belästigt oder missbraucht zu haben, auch von Versuchen, die ihm anvertrauten, oft nur zehn Jahre alten Mädchen intim berührt oder sie dazu gebracht zu haben, ihn so zu berühren, war nie die Rede.

Abmahnung für FKK-Fotos

Aber gleichwohl gab es Vorfälle, die manchen aufstießen. SSB-Anwalt Diestel zitierte in seinem Klageabweisungsantrag vom 12. November 2019 aus einem Bericht, den ein früherer Arbeitgeber von H. nach Schlammspielen am Templiner See, die am 2. August 2012 stattgefunden haben sollen, verfasste. Dort sei der Trainer mit Turnerinnen am FKK-Strand gewesen und habe sie, als sie sich mit Schlamm eingeschmiert hätten, fotografiert. Er sei dafür abgemahnt worden.

Das sei mit den Eltern abgesprochen worden, sagt Herbert H. dazu. Die Fotos habe er an dem bewachten, öffentlichen Strand wie schon oft „für die Eltern gemacht“.

Mir fehlen meine Turnerinnen, das war mein Lebensinhalt.

Die Vorwürfe gegen H. kamen auch der Stadtverwaltung zu Ohren. Am 27. August 2019 verhängte sie für alle städtischen Hallen ein Zutrittsverbot gegen ihn, weil er „kein angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis zu den ihm anvertrauten Kindern“ habe. Nun sitzt Herbert H. in seiner Geltower Wohnung und grämt sich. „Mir fehlen meine Turnerinnen“, sagt er, „das war mein Lebensinhalt.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der Märkischen Allgemeinen Zeitung.