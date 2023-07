„Es ist total geil, wenn man ein Hakenkreuz oder Adolf-Gesicht wegmachen kann“

Frankfurt am Main. Antisemitismus ist nach wie vor ein großes Problem in Deutschland. Zwar ging die Zahl der gemeldeten Vorfälle im vergangenen Jahr zurück, wie ein Ende Juni veröffentlichter Bericht zeigt: Insgesamt 2480 waren es 2022, im Vorjahr noch 2738. Dennoch sind neun Beispiele extremer Gewalt erfasst worden – also potenziell tödliche oder schwere Gewalttaten gegen Juden.

Für die Menschen in der rechtsradikalen Szene ist der Ausstieg nicht leicht. Das weiß der Dermatologe und Schönheitschirurg Afschin Fatemi nur zu gut. Zu ihm kommen – neben dem üblichen Tagesgeschäft in seinen Praxen – seit mehreren Jahren jene Menschen, die sich für ein anderes Leben entschieden haben. Sie erzählen ihm ihre Geschichten. Im Gegenzug entfernt er ihre Tattoos mit Nazi-Symbolik – und das völlig kostenlos.

Hautarzt: „Wir behandeln nur Ex-Nazis“

„Es ist total geil, wenn man ein Hakenkreuz oder ein Adolf-Gesicht wegmachen kann“, sagt Fatemi im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das ist eine coole Sache und hat natürlich eine andere Bedeutung, als einen Anker wegzumachen.“ „Wegmachen“ bedeutet im Fall des Dermatologen eine Laserbehandlung. Der Laser geht durch die Hautoberfläche und zersprengt dabei die größeren Farbpartikel in kleinere, sodass die Zellen sie abtransportieren können. Je nach Farbe und Dichte der Stiche braucht es mehr oder weniger Sitzungen. „Wenn man Glück hat, sind es drei bis vier Behandlungen, sonst auch sechs bis acht oder noch mehr, in einem bestimmten zeitlichen Abstand“, erklärt der 51-Jährige. In Abhängigkeit von der Größe, Farbe, Intensität und Anzahl der Sitzungen kann eine vollständige Entfernung schnell mehrere Tausend Euro kosten.

Dr. Afschin Fatemi Dr. Afschin Fatemi ist Facharzt für Dermatologie mit Schwerpunkt Dermatochirurgie und ästhetischer Medizin. Er ist Gründer der S-thetic-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main und zahlreichen weiteren Standorten in verschiedenen Regionen Deutschlands. Fatemi wurde 1972 in Mainz geboren, seine Eltern stammen aus dem Iran. Er studierte in Lübeck und New York Medizin und wurde 2007 im Fachgebiet Dermatologie promoviert.

Bevor der gebürtige Mainzer allerdings zum Laser greift, will er den Hintergrund der vor ihm sitzenden Person wissen. „Wir behandeln nur Ex-Nazis, also Aussteiger. Mit einem aktiven Nazi hätte ich ein Problem“, sagt Fatemi. Diejenigen, die zu ihm kommen, müssen dem Arzt nachvollziehbar versichern können, dass sie raus aus der rechten Szene sind. Erst dann kann es losgehen. „Die Laserbehandlungen mache ich nicht alle persönlich. Doch vorher muss jeder Aussteiger einmal zu mir kommen und mir seine Geschichte erzählen. Mich interessiert, wie sie in die Szene gelangt sind und was dazu geführt hat, dass sie jetzt wieder raus sind. Ich hake nach, ob sie ihr Leben wirklich umgestellt haben oder nur nach einem kostenlosen Weg suchen, um Tätowierungen loszuwerden“, erklärt der Hautarzt weiter.

Bei den Vorgesprächen hat Fatemi schon vieles gehört und viele verschiedene Persönlichkeiten kennengelernt. „Ganz grob kann zwischen zwei Wegen unterschieden werden, wie die Aussteiger, die zu mir kommen, in die Nazi-Szene gerutscht sind“, berichtet der Schönheitschirurg. „Über die Familie oder über den Freundeskreis.“ Dann ließen sich die Aussteiger auch grob in zwei verschiedene Typen einteilen: die Mitläufer und die Intelligenten. „Die Mitläufer sind Personen, die alles glauben, was man ihnen erzählt, und hinterfragen es nicht. Der Intelligente predigt seine Ideologie. Das ist meiner Meinung nach der gefährlichere Typ“, sagt er.

Beeindruckende Geschichten

Und warum wollen die Menschen die Szene verlassen? „Da gibt es viele unterschiedliche Beweggründe“, erklärt Fatemi. Eine Geschichte, die er schon mehrfach gehört hat, ähnelt der Handlung des Films „American History X“. „Das war ein Junge vom Typ Intelligent, der seine Ideologie gepredigt hat. Im Gefängnis lernt er dann ‚Leute von der anderen Seite‘ kennen und merkt, dass die eigentlich gar nicht so sind, wie er immer dachte. Das bringt ihn schließlich zum Umdenken.“ Der Arzt merkt an, dass er, besonders bei dieser Geschichte, noch tiefer nachbohrt, um sicher zu sein, ob es sein Gegenüber ernst meint. „Manchmal muss man zwei- oder dreimal nachfragen, ob das wirklich die wahre Geschichte ist oder sie das nur aus dem Film haben.“ Ein weiterer, oft genannter Grund ist die Geburt des Kindes, erzählt der Dermatologe.

Es gibt sogar Aussteiger, von denen Fatemi beeindruckt ist. „Ich finde es immer cool, wenn bei den Intelligenten das komplette Umdenken stattfindet und sie anschließend auch ein persönliches Interesse daran haben, aufzuklären“, sagt er. Manche hörten nicht nur auf, die Nazi-Ideologie zu predigen, sondern setzten sich danach aktiv dagegen ein. „Mehr als einmal habe ich auch schon gehört, dass sie plötzlich Soziologie oder Ähnliches studieren und anderen Menschen helfen wollen. Es gibt sehr interessante und hoffnungsvolle Lebensgeschichten.“

Respekt für Aussteiger: „Wir machen nur noch den Feinschliff“

Als Fatemi sein kostenloses Laserangebot für Aussteigerinnen und Aussteiger aus der rechten Szene vor einigen Jahren gestartet hat, kamen die Menschen hauptsächlich über Hilfsnetzwerke wie Exit zu ihm. Inzwischen melden sich viele auch von allein in seinen Praxen. Alltag ist das Lasern von Nazi-Tattoos dennoch nicht. Die große Mehrheit der Personen, die eine Laserbehandlung von ihm wollen, kommen mit Jugendsünden – ihr Tattoo gefällt ihnen nicht mehr, oder es passt nicht mehr zum Job.

Wenn ein Aussteiger auf ihn zukommt, betont der Hautarzt, begegnet er ihm mit vollstem Respekt. „Ich finde, dass Aussteiger einen riesigen Schritt selbst gemacht haben. Sie haben es selbst geschafft, aus der Szene herauszukommen, das ist wirklich ein Akt“, sagt Fatemi. Aussteiger müssen meist ihren gesamten Freundeskreis und ihre gewohnte Umgebung aufgeben. Manche nehmen einen anderen Namen an, ziehen um oder suchen sich einen neuen Job. „Wenn die mit der Ideologie gebrochen haben, ist es natürlich umso blöder, wenn sie die Symbolik noch auf der Haut tragen.“ Das würde sie immer an ihre schlechte Zeit erinnern und zudem neue soziale Kontakte oder Berufswege erschweren. „Sie haben selbst angefangen umzudenken, wir machen nur noch den Feinschliff und geben ihnen einen weiteren Schubser in die richtige Richtung. Wir wollen diesen Menschen helfen – und das ist unser Beitrag.“