Küstenwache hat Trümmer von Tauchboot „Titan“ geborgen: Was ist an Bord passiert?

Trümmerteile des verunglückten Tauchboots „Titan“ sind am Mittwoch an Land gebracht worden. Die Überreste wurden an einem Pier der kanadischen Küstenwache im neufundländischen St. John’s abgeladen. Ihre Bergung ist ein wichtiger Baustein für die Suche nach der Ursache des Unglücks. Das Schiff „Horizon Arctic“ hatte ein ferngesteuertes Fahrzeug an die Unglücksstelle gebracht, das den Meeresboden in der Nähe der „Titanic“ nach Teilen des Unterseeboots absuchte.

Die fünfköpfige Besatzung der „Titan“ war am 18. Juni zum Wrack des Luxusdampfers „Titanic“ in 3800 Metern Tiefe unterwegs gewesen, als der Kontakt zum Begleitschiff abriss. Nach einer tagelangen Suche, die die ganze Welt in Atem hielt, meldete die Küstenwache den Fund von Trümmern des Tauchboots in rund 500 Metern Entfernung zu den Überresten der „Titanic“. Das Tauchboot sei implodiert, alle fünf Insassen seien dabei ums Leben gekommen.

Nach „Titan“-Tragödie – US-Küstenwache sucht nach Ursache des Unglücks Auch die US-Küstenwache sucht nach dem bestätigten Tod der fünf Insassen im Tauchboot „Titan“ nach der Ursache des Unglücks. © Quelle: dpa

Das Unternehmen Pelagic Research Services, dem das ferngesteuerte Fahrzeug gehört, erklärte am Mittwoch, es habe die Offshore-Operationen abgeschlossen. Das Team sei aber noch im Einsatz und könne die laufende Untersuchung nicht kommentieren, an der mehrere Regierungsbehörden in den USA und Kanada beteiligt sind, wie Unternehmenssprecher Jeff Mahoney sagte.

RND/AP