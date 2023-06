Suche nach Tauchboot „Titan“: Einsatzkräfte registrieren offenbar „Klopfgeräusche“

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Für die Rettung des in der Nähe des „Titanic“-Wracks im Atlantik verschwundenen Tauchboots „Titan“ bleiben voraussichtlich nur noch Stunden, bis der Besatzung des Boots der Sauerstoff ausgehen könnte. Wie US-Medien berichten, haben die Rettungskräfte nun eine neue Spur. Die Crew eines kanadischen Flugzeugs, das an der Suche beteiligt ist, habe in dem Gebiet, wo das Boot verschwand, im Abstand von jeweils 30 Minuten „Klopfgeräusche“ wahrgenommen. Das schreiben sowohl der Sender „CNN“ als auch das Magazin „Rolling Stone“ in Bezug auf eine interne E-Mail des US-Ministerium für Innere Sicherheit.

Demnach habe das Flugzeug Sonarbojen in dem Gebiet ausgesetzt, mittels derer die Geräusche wahrgenommen worden seien. Die Besatzung „hörte alle 30 Minuten Knallgeräusche in dem Gebiet. Vier Stunden später wurde zusätzliches Sonar eingesetzt, und das Knallen war immer noch zu hören“, wird aus der E-Mail zitiert. Zu welchem Zeitpunkt die Geräusche vernommen und ob mögliche Ursachen festgestellt wurden, gehe nicht aus dem Schreiben hervor. Ein späteres Update, das am Dienstagabend verschickt worden sei, berichte von weiteren Geräuschen, die aber nicht mehr als „Klopfen“ beschrieben wurden, schrieb CNN.

Die akustischen Laute deuteten darauf hin, dass es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe, hieß es. Zudem wurde berichtet, dass im Wasser ein „weißes, rechteckiges Objekt“ entdeckt worden sei. Doch ein Schiff, das sich ursprünglich auf dem Weg war, den Gegenstand zu untersuchen, sei dann abgestellt worden, um Nachforschungen zu den Klopfgeräuschen anzustellen. Zunächst gab es dazu von der Betreiberfirma Oceangate oder der US-Küstenwache keinen Kommentar.

Suche nach dem Tauchboot „Titan“ wird ausgeweitet: US-Navy sendet Spezialgerät

Unterdessen sind acht weitere Schiffe auf dem Weg, um die Suche nach dem vermissten Tauchboot „Titan“ zu unterstützen. Dazu gehörten vier Schiffe der kanadischen Küstenwache, das französische Forschungsschiff L‘Atalante sowie die kanadische HMCS Glace Bay, die eine Dekompressionskammer und medizinisches Personal an Bord habe, teilte die US-Küstenwache am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Die US-Navy schickt derweil ein Gerät zur Bergung des U-Boots. Wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll das Tiefsee-Bergungssystem „Fadoss“ in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in St. Johns im kanadischen Neufundland ankommen und dann weiter auf den Ozean transportiert werden. Die Navy beschreibt es als „tragbares Schiffshebesystem, das eine zuverlässige Tiefsee-Hebekapazität von bis zu 27 Tonnen für die Bergung großer, sperriger und schwerer versunkener Objekte wie Flugzeuge oder kleine Schiffe bietet.“ Es kann mit seiner Winde und Seil auf Schiffen installiert werden.

Eine Rettung - ob nun mit „Fadoss“ oder anderweitig - kann aber erst angegangen werden, wenn das Boot lokalisiert ist. Das in zwei Hälften zerbrochene Wrack der „Titanic“ liegt in rund 3800 Metern Tiefe. An der Stelle etwa 684 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland sind die Bedingungen äußerst schwierig. Es herrscht pechschwarze Dunkelheit, und der Wasserdruck ist groß.

„Titanic“-Tauchboot vermisst: Britischer Milliardär Harding mit an Bord Im Juni 2022 flog der Brite ins All. „Action Aviation“ hatte am Sonntag in den sozialen Medien mitgeteilt, dass Harding an der „Titanic“-Expedition teilnimmt. © Quelle: Reuters

Vereinigtes Kommando für Sucheinsatz eingerichtet

Verunglückte Taucher müssen nach ihrer Rettung möglichst schnell in eine solche hyperbare Kammer gelangen, um bleibende Schäden zu verhindern. Wenn Menschen längere Zeit unter hohem Umgebungsdruck stehen, wie er in großer Wassertiefe herrscht, nehmen sie mehr Stickstoff auf als normal. Dies kann zu Gasblasen in Blut und Gewebe führen, die tödlich sein können, wenn sie ins Gehirn gelangen.

Zudem hätten die US-Küstenwache, die US-Marine, die kanadische Küstenwache und die Betreiberfirma Oceangate Expeditions ein vereinigtes Kommando eingerichtet, um die Suche nach der „Titan“ mit fünf Menschen an Bord gemeinsam zu koordinieren. „Dies ist eine komplexe Suchaktion, die verschiedene Kräfte mit Fachkenntnissen und Spezialausrüstung erfordert, die wir durch das vereinigte Kommando gewonnen haben“, sagte Jamie Frederick von der US-Küstenwache.

Das 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere Gefährt war auf dem Weg zum Wrack der Titanic und wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag (MESZ) reichen. An Bord sind fünf Menschen: der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Kapitän war der Chef der Betreiberfirma, Stockton Rush.

RND/sic/dpa