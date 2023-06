Tauchboot vor Kanada verschwunden: Gibt es noch Hoffnung auf eine Rettung?

New York. Die Zeit wird knapp, doch die Behörden geben die verschollenen Wracksucher nicht auf: Während Rettungskräfte vor der kanadischen Küste im Nordatlantik nach einem verschwundenen Tauchboot suchen, das Touristen zu den Überresten der legendären „Titanic“ bringen sollte, macht ein Experte den Angehörigen Hoffnung.

Alistair Greig, Professor für Meerestechnik am University College London, sagte, dass Tauchboote in der Regel über ein Fallgewicht verfügen, also eine Masse, die sie im Notfall freisetzen können, um das Boot mithilfe des Auftriebs an die Oberfläche zu bringen. „Bei einem Strom- und/oder Kommunikationsausfall könnte dies geschehen sein, und das Tauchboot würde dann an der Oberfläche dümpeln und darauf warten, gefunden zu werden“, so Greig.

Er machte jedoch auf ein weiteres Szenario aufmerksam, das zum Kontaktabbruch geführt haben könne: ein Leck in der Druckhülle des Boots. In diesem Fall sei die Prognose nicht gut, sagte der Meerestechnik-Experte. „Wenn es auf den Meeresboden gesunken ist und nicht aus eigener Kraft wieder auftauchen kann, sind die Möglichkeiten sehr begrenzt“, sagte Greig. „Das Tauchfahrzeug könnte zwar noch intakt sein, aber wenn es sich jenseits des Kontinentalschelfs befindet, gibt es nur sehr wenige Schiffe, die so tief vordringen können, und schon gar keine Taucher.“ Selbst wenn die Retter bis in diese Tiefe gelangen könnten, bezweifele er, dass sie an der Luke des Tauchbootes ansetzen könnten.

Tauchboot vor Küste Kanadas verschwunden: Rettungsmaßnahmen laufen

Die Koordinierungsstelle für Rettungsmaßnahmen im kanadischen Halifax teilte mit, das Boot, das Platz für fünf Menschen bietet, sei am Sonntagabend etwa 700 Kilometer südlich von St. John‘s auf der kanadischen Insel Neufundland als vermisst gemeldet worden. Ein Schiff der kanadischen Küstenwache und ein Militärflugzeug unterstützten die Suchaktion, die von der US-Küstenwache in Boston geleitet wurde. Deren Angaben zufolge habe das Begleitschiff etwa eine Stunde und 45 Minuten nach dem Abtauchen des Boots den Kontakt verloren. Es sei „eine Herausforderung, eine Suche in diesem abgelegenen Gebiet durchzuführen“, sagte John Mauger, Kommandeur der US-Küstenwache. „Aber wir setzen alle verfügbaren Mittel ein, um sicherzustellen, dass wir das Boot lokalisieren und die Menschen an Bord retten können.“

HANDOUT - 20.06.2023, ---: Das von Google zur Verfügung gestellte und mit Google Earth Pro erstellte digitale Höhenmodell der Erde zeigt das Wrack der „Titanic" im Atlantik. © Quelle: Google/dpa

Die Rettungskräfte arbeiten bei ihrer Suche unter hohem Zeitdruck. Ein Berater der Betreiberfirma Ocean Gate Expeditions, David Concannon, sagte, das Tauchboot habe Sauerstoff für 96 Stunden an Bord - beginnend ab Sonntagmorgen um etwa 6 Uhr. Concannon hätte eigentlich bei dem Tauchgang dabei sein sollen, habe aber wegen einer anderen Angelegenheit absagen müssen, sagte er der Nachrichtenagentur AP. Die Behörden arbeiteten daran, ein ferngesteuertes Fahrzeug, das eine Tiefe von 6000 Metern erreichen kann, so schnell wie möglich zu dem U-Boot zu bringen.

Bis zu 150.000 US-Dollar für einen Trip zum „Titanic“-Wrack

Ocean Gate begann 2021 damit, jährliche Expeditionen zum Wrack der 1912 nach der Kollision mit einem Eisberg gesunkenen „Titanic“ zu organisieren, um den Zerfall des Ozeanriesen zu dokumentieren. Die erste Gruppe von Touristen - sogenannte Missionsspezialisten - finanzierte die Expedition mit 100.000 bis 150.000 US-Dollar pro Person. Laut Küstenwache waren ein Pilot und vier Missionsspezialisten an Bord.

Das Unternehmen Action Aviation bestätigte, dass einer der Touristen der britische Geschäftsmann und Milliardär Hamish Harding sei, der Vorsitzende des Unternehmens. Geschäftsführer Mark Butler sagte der AP, die Gruppe sei am Freitag aufgebrochen. „Es ist noch genügend Zeit, um eine Rettungsaktion zu ermöglichen, und es ist Ausrüstung an Bord, um in diesem Fall zu überleben“, sagte Butler. „Wir alle hoffen und beten, dass er gesund und munter zurückkommt.“

Während der Expedition im Jahr 2022 hatte Ocean Gate berichtet, dass das Tauchboot bei seinem ersten Tauchgang ein Batterieproblem hatte und manuell an der Hebeplattform befestigt werden musste.

Tauchboote sind auf Hilfsschiff angewiesen

Das Unternehmen mietete für die aktuelle Reise das kanadische Schiff „Polar Prince“, einen Eisbrecher, um Dutzende Menschen und das Tauchboot zum Wrack im Nordatlantik zu transportieren. Im Gegensatz zu U-Booten, die aus eigener Kraft auslaufen und in den Hafen zurückkehren, benötigen Tauchboote ein Schiff, um sie zu starten und zu bergen.

Das Tauchboot mit dem Namen „Titan“ kann 4000 Meter tief tauchen, „mit einer komfortablen Sicherheitsmarge“, wie Ocean Gate in Gerichtsdokumenten angab, die das Unternehmen im April bei einem US-Bezirksgericht in Virginia eingereicht hatte, das für die „Titanic“ zuständig ist. Die „Titanic“ liegt in einer Tiefe von 3800 Metern. Chris Parry, ein pensionierter Konteradmiral der britischen Marine, erwartete keinen schnellen Erfolg der Rettungskräfte, wie er dem Sender Sky News sagte: „Die "Titanic" selbst liegt in einem Graben. Es gibt eine Menge Trümmer. Es ist also sehr schwierig, mit dem Sonar zu differenzieren und mit einem anderen Tauchboot das Gebiet zu finden, in dem man suchen will.“

Bei dem Untergang der „Titanic“ kamen damals rund 1500 Menschen ums Leben. Das Wrack wurde 1985 entdeckt und ist von metallfressenden Bakterien befallen. Einige Experten erwarten, dass das Schiff in wenigen Jahrzehnten vollständig verschwinden könnte.

RND/AP