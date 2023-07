„Eras“-Tour von Taylor Swift: Fans enttäuscht von undurchsichtigem Ticketvergabeprozess

Wo auch immer Taylor Swift auftritt, reisen die Fans in Scharen an. Die 33-Jährige gilt als eine der erfolgreichsten Popsängerinnen der Musik­geschichte. Im Sommer 2024 kommt der Star für fünf Konzerte nach Deutschland und tritt in Hamburg, München und Gelsenkirchen auf. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es sogar Zusatzshows, der Ticket­anbieter Eventim hat sich ein besonderes System für den Vorverkauf überlegt. Allerdings gibt es im Ablauf offenbar Probleme.

Am Mittwoch hat Eventim die Swift-Fans darüber informiert, ob sie für den Vorverkauf zugelassen sind. Wer nicht dabei ist, muss erst einmal auf die Warteliste. Eventim verkauft als einziger Anbieter in Deutschland Tickets für die „Eras“-Tour. Die Nachfrage ist „überwältigend“, schreibt der Anbieter auf seiner Hompage. „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage größer sein wird als die Anzahl der verfügbaren Tickets.“

„First come, first served“: Tickets, solange der Vorrat reicht

Das Verfahren zum Verkauf ist entsprechend kompliziert. Der Vorverkauf beginnt offiziell am Mittwoch, 12. Juli: für die Veltins-Arena in Gelsenkirchen um 9 Uhr, für das Volksparkstadion in Hamburg um 11 Uhr und für das Olympia­stadion in München um 13 Uhr. Einen Tag vorher bekommen ausgewählte Fans Zugangscodes zugeschickt. Damit können sie am Tag danach am Vorverkauf teilnehmen: Der Code ist für eine maximale Anzahl von vier Tickets pro Stadt gültig. Eine Garantie, die Karten zu bekommen, haben sie mit dem Code nicht. Denn wie immer gilt das alte Prinzip „First come, first served“ – nur wer besonders schnell ist, ergattert ein Ticket. Die größten Chancen dürfte es für München geben, wo das Olympiastadion 77.337 Plätze bereitstellt.

Allerdings beschweren sich Fans auf Twitter über Probleme. So haben einige offenbar gar keine E-Mail in Sachen Vorverkauf bekommen – auch keine Absage. „Nicht mal eine Mail über die Warteliste. Man sollte so oder so eine Mail bekommen, oder?“, schreibt ein Nutzer.

Nach welchen Kriterien Eventim die Zugangscodes verschickt, ist ebenfalls unklar. Eine Nutzerin berichtet, ihr Mann habe sogar mehrere Zugangscodes bekommen. „Eventim zufolge ist mein Mann der größte Swiftie überhaupt, weil er Codes für alle drei Städte in Deutschland bekommt – und ich nur einen.“ Die Fans von Taylor Swift nennen sich selbst „Swifties“.

Auch für die Zusatzshows gibt es keine zweite Chance. Denn Tickets für die vier Konzerte kann nur kaufen, wer sich bereits zum 23. Juni für den Vorverkauf registriert hat. Eine Anfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) beim Anbieter Eventim blieb am Samstag unbeantwortet.

RND/lhen