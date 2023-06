Nach „Team Wallraff“-Sendung: Nur jeder Zweite glaubt, Burger King bessert sich

Der Medienkonzern RTL hat nach den jüngsten Enthüllungen um die Fast-Food-Kette Burger King eine Forsa-Umfrage in Auftrag geben. Die ergab: Weniger als die Hälfte der Befragten (48 Prozent) glaubt, dass sich das Burger-Unternehmen seit Herbst 2022 gebessert hat. Hintergrund sind die Recherchen des Senders, die bereits damals wesentliche Mängel bei Qualität und Hygiene in den Burger-Filialen feststellten.

Das „Team Wallraff“ um den Journalisten Günther Wallraff recherchierte im vergangenen Jahr undercover bei Burger King. Die Journalisten fanden unter anderem heraus, dass Angestellte Burgerpatties mit Pflanzenbasis und solche aus Fleisch teilweise nur schwer trennen konnten. Daraufhin musste die Fast-Food-Kette ihr „V“-Label, das für vegetarisch steht, von mehreren Produkten entfernen. Die Fast-Food-Kette musste zudem fünf Filialen vorläufig schließen.

Günter Wallraff ist für seinen investigativen Journalismus bekannt. In der Sendung „Team Wallraff – Jetzt erst recht“ deckte er Missstände bei Burger King auf. © Quelle: RTL

Am Donnerstagabend erschien bereits die vierten Sendung seit 2014, in der sich das „Team Wallraff“ mit der Fast-Food-Kette Burger King beschäftigte. Auch diesmal deckten die Investigativjournalisten wieder eine Reihe von Missständen auf.

Jeder Vierte (26 Prozent) nimmt laut der Umfrage an, dass das Unternehmen Produktqualität, Hygiene und Lebensmittelsicherheit seitdem verbessert hat. Die große Mehrzahl geht aber nicht davon aus. Das seien vor allem auf Teilnehmer unter 45 Jahren. Fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) hält das Unternehmen in den Punkten für „wenig oder gar nicht vertrauenswürdig“.

Jeder Dritte der Befragten (30 Prozent) findet die Fast-Food-Kette „eher vertrauenswürdig“, was die Kritikpunkte angeht. Darunter seien vor allem Menschen, die regelmäßig eine Fast-Food-Kette besuchen. 23 Prozent wollten nicht urteilen oder kennen Burger King nicht. Unter denen, die Burger King eher nicht vertrauen, waren laut der Umfrage dennoch relativ viele (44 Prozent), die regelmäßig Fast Food essen. Insgesamt hatte Forsa rund Tausend Menschen befragt.

Burger King wehrt sich mit Werbespot

Am Donnerstag zeigte das Fast-Food-Unternehmen einen neuen Werbespot auf seinem Instagram-Kanal. Darin greift eine Burger-King-Mitarbeiterin den Skandal auf. An der Theke entdeckt sie eine versteckte Kamera und fragt den Filmenden, ob er „doch nicht schon mal hier“ gewesen sei. Die Schauspielerin beteuert anschließend, dass man innerhalb des Unternehmens an sich arbeite und offen für Kritik sei. Bei vielen Mitarbeitern und Filialen laufe eben nicht immer alles glatt, heißt es in dem Spot.

Die „Bild“-Zeitung berichtete am Donnerstag, RTL wollte den Spot am Donnerstagabend zur Sendezeit von „Team Wallraff“ nicht zeigen. Auf Anfrage von „Bild“ erklärte eine RTL-Sprecherin, der Clip sei bereits am Mittag gelaufen. Der Sende achte strikt darauf, redaktionelle Inhalte von Werbung zu trennen. Das sei an der Stelle nicht möglich, „da der Werbespot direkt auf die Recherchen bzw. Inhalte von ‚Team Wallraff‘ Bezug nimmt.“ Außerhalb der Sendung könne der Clip jederzeit laufen, hieß es.

Insgesamt schalteten am Donnerstagabend 1,75 Millionen Menschen ab 20.15 Uhr bei der RTL-Sendung ein, was 7,9 Prozent Marktanteil entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen brachte die Sendung „Team Wallraff - Jetzt erst recht!“ dem Privatsender aus Köln sogar den Quotensieg in der Primetime (14,6 Prozent – 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren).

