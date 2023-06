Frankreich bereitet sich auf neue Krawalle vor: Mehr als 40.000 Polizisten im Einsatz

Frankreich bereitet sich am Donnerstag auf eine neue Krawallnacht vor. Nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle kam es in den vergangen beiden Nächten bereits zu Krawallen in Pariser Vororten. Jetzt will die Polizei einer erneuten Eskalation gegensteuern.

Das französische Innenministerium kündigte den Einsatz von mehr als 40.000 Polizeibeamten an, um die gewaltsamen Proteste einzudämmen. Justizminister Éric Dupond-Moretti gab die Zahl der verletzten Polizisten mit 130 an. „All dies muss aufhören“, sagte der Minister. Er machte keine Angaben über die Art und Schwere der Verletzungen. Innenminister Gérald Darmanin, der für die Polizei zuständig ist, nannte später eine höhere Zahl von 170 Verletzten. Er sagte, keine der Verletzungen sei lebensbedrohlich.

Ermittlungen gegen Polizeibeamten eingeleitet

Nach dem Tod des Jugendlichen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlichen Totschlags gegen einen Beamten. Er sei nach einer ersten Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass die Bedingungen für die legale Verwendung der Waffe bei der Verkehrskontrolle am Dienstag nicht vorgelegen hätten, sagte Staatsanwalt Pascal Prache am Donnerstag.

Zwei Richter seien mit der Leitung der Ermittlungen beauftragt worden, sagte Prache. Ein solches Vorgehen ist im französischen Rechtssystem nicht unüblich. Der Staatsanwalt beantragte zudem, dass der Polizeibeamte, der den tödlichen Schuss auf den Jugendlichen abgegeben haben soll, in Untersuchungshaft bleibt. Die Entscheidung darüber trifft ein anderer Richter.

Macron: „Diese Taten sind absolut nicht zu rechtfertigen“

Bei den Krawallen in der Nacht zu Donnerstag wurden in Nanterre mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt, die Demonstranten schossen Feuerwerkskörper ab und warfen Steine auf die Polizei, die wiederholt Tränengas einsetzte. Flammen schlugen aus drei Stockwerken eines Gebäudes, zudem wurde ein Brand in einem Elektrizitätswerk gemeldet. Feuer beschädigte das Rathaus des Pariser Vororts L‘Île-Saint-Denis.

Nach tödlichen Polizeischüssen auf 17-Jährigen: Krawalle in Pariser Vorort halten an Nach den tödlichen Schüssen auf einen Teenager bei einer Verkehrskontrolle ist es in Paris die zweite Nacht in Folge zu Unruhen gekommen. © Quelle: Reuters

Der französische Präsident Emmanuel Macron setzte am Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung zu den Gewalttaten an. „Diese Taten sind absolut nicht zu rechtfertigen“, sagte Macron zu Beginn des Treffens, bei dem es um die Sicherung von Brennpunkten und die Planung für die kommenden Tage ging. Macron sagte auch, es sei Zeit für Gedenken und Respekt. Die Mutter des getöteten Jugendlichen rief für (heutigen) Donnerstag zu einem Schweigemarsch auf.

Der Tod des 17-jährigen Fahrers am Dienstag schockierte das Land und schürte die seit langem schwelenden Spannungen zwischen Jugendlichen und der Polizei in sozialen Wohnprojekten und anderen benachteiligten Vierteln in ganz Frankreich. Macron rief zur Ruhe auf, dennoch kam es zu gewaltsamen Protesten. Im ganzen Land wurden nach Polizeiangaben 150 Menschen festgenommen.

Polizei und Feuerwehr hatten in der Nacht zum Donnerstag Mühe, die Demonstranten in Schach zu halten und zahlreiche Brände zu löschen, die Schulen, Polizeiwachen, Rathäuser oder andere öffentliche Gebäude beschädigten, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Betroffen waren mehrere Städte, von Toulouse im Süden bis Lille im Norden.

Im Internet verbreitete Videos des Vorfalls vom Dienstag zeigen zwei Polizeibeamte, die sich in das Fahrerfenster eines gelben Autos lehnen. Das Fahrzeug fährt davon, während ein Beamter in das Fenster feuert. Die Videos zeigen, dass das Auto später gegen einen Pfosten in der Nähe prallte. Der Fahrer starb laut der Staatsanwaltschaft noch am Tatort.

RND/AP/axl