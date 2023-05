Zehntausende bei illegalem Techno-Festival in Frankreich

Villegongis. Ein illegales Techno-Festival am langen Wochenende in Zentralfrankreich mit Zehntausenden Teilnehmern stellt die Behörden vor eine Herausforderung. Seit Beginn des Festivals am Donnerstag (Himmelfahrtstag) seien bereits 86 Musik-Fans medizinisch versorgt worden, der Zivilschutz, das Rote Kreuz, freiwillige Helfer sowie 240 Polizisten seien im Einsatz, teilte das Departement Indre am Freitag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa 30.000 feiernde Menschen hielten sich schon auf dem Gelände des „Teknival“ in der kleinen Ortschaft Villegongis auf, über das Wochenende würden bis zu 40.000 erwartet, berichtete der Sender France Info. Andere Schätzungen gingen von bis zu 60.000 aus.

Der Ort der 30. Auflage des in ganz Europa bekannten „Teknival“ war den Behörden vorab nicht gemeldet worden. Trotz eines Verbots spontaner Musikfestivals entschieden die Behörden, sich um die Sicherheit der Teilnehmer zu kümmern und das Gelände nicht zu räumen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Quasi über Nacht hatten die Organisatoren auf einer ungenutzten Weidefläche mit dem Aufbau des Festivals begonnen. „Wir werden sie nicht wegschicken, es sind zu viele“, sagte der Landwirt, dem das Gelände gehört, dem Sender BFMTV. Er wünsche sich nur, dass die partywütigen Leute keine leeren Bierdosen und anderen Unrat zurückließen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Von der Universitätsklinik Rennes wurden Mediziner und Helfer zu dem Festivalgelände geschickt, um bei Notfällen parat zu stehen. Wie der Leiter der Notaufnahme der Klinik zu France Info sagte, gehe es vor allem um Notlagen in Zusammenhang mit Alkohol und Drogen.

Trotz der Nachsicht der Behörden wird gegen die Organisatoren des Festivals ermittelt.

RND/dpa