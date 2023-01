Eine Todeszelle in einem amerikanischen Gefängnis. In Texas wurde die Todesstrafe des 65-jährigen Robert Fratta vollzogen. (Symbolbild)

Auftragsmord an Ehefrau: Ex-Polizist in Texas hingerichtet

Huntsville. Ein Ex-Polizist in Texas hat laut Anklage seine Frau vor fast 30 Jahren von einem Auftragsmörder umbringen lassen und ist dafür nun hingerichtet worden. Der 65-jährige Robert Fratta starb am Dienstag (Ortszeit) in der Haftanstalt Huntsville per Giftspritze. Wenige Minuten vor der Exekution legte ein Seelsorger ihm die Hand auf und betete für ihn. Als ein Wärter ihn fragte, ob er noch ein letztes Wort habe, sagte Fratta „Nein.“

Letzte Anträge auf eine Aussetzung der Hinrichtung hatten der Oberste Gerichtshof der USA sowie die höchsten Gerichte in Texas zuvor noch abgewiesen.

Mord geschah bereits 1994

Laut Staatsanwälten fädelte Fratta 1994 einen Auftragsmord an seiner damals 33 Jahre alten Frau ein, mit der er im Clinch lag. Für das Komplott gewann er einen Mittelsmann, der wiederum einen Schützen anheuerte. Dieser schoss der wehrlosen Frau zwei Mal in der Garage ihres Hauses in Atascocita, einem Vorort von Houston, in den Kopf.

Fratta war damals in der texanischen Stadt Missouri City als Beamter für öffentliche Sicherheit tätig. Lange hatte er bestritten, den Auftragsmord organisiert zu haben. Staatsanwälten zufolge hatte er aber wiederholt den Wunsch geäußert, seine Frau tot zu sehen. Einige Bekannte habe er etwa gefragt, ob sie jemanden kennen würden, der sie ermorden würde. Einem Freund soll Fratta laut Gerichtsakten sogar gesagt haben: „Ich töte sie einfach, und ich sitze meine Strafe ab und wenn ich raus bin, werde ich meine Kinder haben.“ Der Mittelsmann und der Schütze wurden ebenfalls zum Tode verurteilt.

RND/AP