Schüsse nach Abschlussfeier in Texas: neun Teenager verletzt

„100-prozentig erkannt“

Messer-Attacke in Duisburger Fitnessstudio: Verdächtiger in U-Haft

Eine Woche nach dem Messer-Angriff in einem Duisburger Fitnessstudio hat die Polizei den 26-jährigen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Der Syrer, der im April 2016 einen Asylantrag in Deutschland gestellt hatte, war vorher nicht polizeilich in Erscheinung getreten.