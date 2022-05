Bei einem Amoklauf an einer Grundschule in Texas sterben 19 Kinder und zwei Erwachsene. Der mutmaßliche Täter wird von der Polizei erschossen. Was wissen wir bisher über den Schützen, die Opfer und die Tat? Ein Überblick.

Ein Amoklauf mit mehr als 20 Toten an einer Grundschule in Texas hat in den USA Entsetzen ausgelöst und neue Rufe nach einem verschärften Waffenrecht laut werden lassen. Am Dienstag stürmte ein 18-Jähriger die Robb Elementary School in Uvalde, rund 135 Kilometer westlich von San Antonio, im Süden von Texas, ging von einem Klassenzimmer zum nächsten und erschoss mindestens 19 Kinder und zwei Erwachsene, wie die Behörden mitteilten. Der mutmaßliche Schütze wurde von einem Grenzschutzbeamten erschossen.

Was ist passiert?

Am Dienstag schoss der Täter amtlichen Angaben zufolge zunächst auf seine Großmutter in ihrem Haus und machte sich danach auf den Weg in Richtung der Robb Elementary School, einer Grundschule mit etwa 600 Schülerinnen und Schülern zwischen sieben und zehn Jahren. Andere Behördenvertreter erklärten, dass die Großmutter in Behandlung sei. Über ihren genauen Zustand ist noch nichts bekannt.

Der Täter baute mit seinem Pick-up-Truck einen Unfall und landete in einem Graben. Daraufhin drang er während der Unterrichtszeit in die Grundschule ein, rannte von Klassenzimmer zu Klassenzimmer und erschoss 19 Kinder.

Ein Beamter der Grenzschutzpolizeibehörde Border Patrol arbeitete in der Nähe, als die Schüsse fielen, wie ein Ermittler sagte. Er sei ins Gebäude geeilt, ohne auf Verstärkung zu warten, und habe den mutmaßlichen Schützen erschossen. Der Beamte sei verletzt worden. In der Zwischenzeit trafen den Angaben zufolge Teams der Border Patrol an der Schule ein, darunter eine Antiterroreinheit.

Was ist über das Motiv bekannt?

Der Täter habe laut Ermittlern allein gehandelt, doch die Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar.

Wer sind die Opfer?

Der Täter erschoss 19 Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter sowie zwei Erwachsene. Darunter auch eine Lehrerin (44), die seit 17 Jahren an der Schule arbeitete und die vierte Klasse unterrichtete. Sie wurde erschossen, als sie versuchte, ihre Schülerinnen und Schüler vor den Schüssen zu beschützen.

Was ist über den Täter bekannt?

Kurz nach der Tat wurden erste Details über den mutmaßlichen Schützen bekannt. Der Verdächtige habe zuvor in sozialen Medien angedeutet, dass ein Angriff bevorstehe. „Die Kids sollten sich in Acht nehmen“, zitierten Ermittler aus einem seiner Posts.

Der 18-jährige Tatverdächtige stammte laut Gouverneur Greg Abbott aus Uvalde und ging auf eine nahe gelegene Highschool. Er habe beim Amoklauf eine schusssichere Weste getragen und zwei Waffen dabeigehabt, die er sich zum 18. Geburtstag gekauft habe. Es handelte sich bei der einen Waffe Medienberichten zufolge um ein halbautomatisches AR-15-Gewehr. CNN meldete zudem, er habe erst kürzlich ein Foto zweier halbautomatischer Gewehre in den sozialen Medien gepostet.

Der Täter habe in einem Restaurant in der Kleinstadt gearbeitet. Der Nachtmanager Adrian Mendes sagte gegenüber CNN über ihn, er sei „meistens allein geblieben“. Und weiter: „Er war eher der ruhige Typ, der nicht viel sagt. Er hat sich nicht wirklich mit den anderen Mitarbeitern unterhalten. Er hat nur gearbeitet, wurde bezahlt und kam herein, um seinen Scheck zu holen.“

Auch zwei der Eltern, die mit der Familie des Täters befreundet waren, beschrieben den Täter als ernsthaft und sagten, er sei jähzornig gewesen. Aber beide waren überrascht, dass er zu solch einer Gewalt fähig sein konnte.

Was ist über die Schule, den Tatort, bekannt?

Sie wird von etwa 600 Schülern besucht. In Uvalde leben etwa 16.000 Menschen. Wie die „New York Times“ berichtet, sind ungefähr 90 Prozent der Schüler und Schülerinnen an der Grundschule laut Aufzeichnungen Hispanics. Demnach seien einem Schulbezirksdokument zufolge 87 Prozent der Schüler an der Schule wirtschaftlich benachteiligt.

Wie reagiert die Öffentlichkeit in den USA?

Der Amoklauf in der kleinen Stadt Uvalde in Texas ist eine der verheerendsten Attacken dieser Art in den USA und lässt viele Amerikaner ratlos und fassungslos zurück. Wieder einmal.

Wenige Stunden nach der Attacke versuchte US-Präsident Joe Biden in Worte zu fassen, was viele Eltern in Uvalde womöglich fühlen: „Ein Kind zu verlieren, ist, als wenn einem ein Stück der eigenen Seele entrissen wird“, sagt Biden unmittelbar nach seiner Rückkehr von einer Asienreise im Weißen Haus. Der Präsident redet sich in Rage über eine Epidemie an Waffengewalt, die es sonst nirgendwo auf der Welt gebe, über irrsinnige Waffengesetze und jahrzehntelange Untätigkeit. „Ich habe es satt“, klagt er. „Wir müssen handeln.“ Das „Gemetzel“ dürfe nicht immerzu weitergehen. Auch an vielen anderen Stellen werden die Rufe nach schärferen Waffengesetzen – erneut – laut.

RND/vkoe/dpa/AP

