Vierjähriger schießt in den USA versehentlich auf einjährigen Bruder

Houston. Ein vierjähriger Junge hat in Texas versehentlich auf seinen einjährigen Bruder geschossen. Das Kind habe in dem Haus im Nordosten von Houston im US-Staat Texas am Dienstagnachmittag (Ortszeit) eine ungesicherte Pistole gefunden und damit versehentlich einen Schuss auf den jüngeren Bruder abgegeben, sagte der Sheriff des Bezirks Harris County, Ed Gonzales, wie der Fernsehsender KTRK berichtete. Das Kleinkind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde erwartet, dass es überlebt. Ein weiteres, sieben Jahre altes Kind in dem Haus sei nicht verletzt worden, sagten Behördenvertreter.

Waffe wohl mit Spielzeug verwechselt

Der Vater der Kinder sagte, sein vierjähriger Sohn spiele gern mit Spielzeugpistolen und habe wahrscheinlich nicht realisiert, dass es sich um eine Waffe handelte, mit der er seinem Bruder wehtun könne. Er selbst sei bei dem Vorfall nicht zu Hause gewesen, die Waffe gehöre einem Verwandten, der zu Besuch bei der Familie sei, sagte er.

Saul Suarez vom Sheriffbüro in Harris County appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, verantwortungsbewusst mit Waffen umzugehen. „Stellen Sie sicher, dass Sie sie sichern, insbesondere wenn Kinder im Haus sind“, sagte er. Es war zunächst unklar, ob jemand für den Vorfall zur Verantwortung gezogen wird. Nach dem texanischen Gesetz kann eine Person strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn ein Kind Zugang zu einer geladenen Waffe erhält, wie das Giffords Law Center zur Verhinderung von Waffengewalt erklärt.

RND/AP