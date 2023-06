Fischsterben in Texas: Zehntausende Kadaver an Küste angespült

Ursache wohl Selbstentzündung von Munition

Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern weiten sich aus: „Jede Detonation wirkt wie ein Katalysator“

Am Montagnachmittag ist ein Feuer auf dem ehemaligen Militärgelände bei Lübtheen und Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern ausgebrochen. Am Dienstag kommt es immer wieder zu Explosionen. In Lübtheen musste eine Ortschaft evakuiert werden. Es ist nicht der erste große Waldbrand in der Region.