Eigentlich hätte Pandadame Lin Hui im Oktober nach China zurückkehren sollen. Jedoch verstarb sie nun in einem thailändischen Zoo, wo sie als Leihgabe lebte. Das chinesische Außenministerium kündigt eine gemeinsame Untersuchung zur Todesursache an.

Ein Archivbild von Riesenpanda Lin Hui im Dezember 2022 im Chiang-Mai-Zoo in Thailand.

Von China geliehener Riesenpanda in Zoo in Thailand gestorben

Bangkok. Ein als Leihgabe in einem thailändischen Zoo lebender Panda ist sechs Monate vor seiner geplanten Rückkehr nach China gestorben. Das weibliche Tier Lin Hui sei offenbar am Dienstagmorgen krank geworden, teilte der Direktor des Chiang-Mai-Zoos im Norden von Thailand, Wutthichai Muangmun, mit. Ihre Nase habe geblutet. Zwar sei sie von einem thailändisch-chinesischen Tierärzteteam behandelt worden, doch am Mittwochmorgen gestorben.

Der Panda sei mit 21 bereits relativ alt gewesen, hieß es von Tierarztseite bei einer Pressekonferenz, die live auf der Facebook-Seite des Zoos ausgestrahlt wurde. Anzeichen für Probleme habe es vor der Erkrankung nicht gegeben.

China hatte Lin Hui dem thailändischen Zoo 2003 für ursprünglich zehn Jahre geliehen. Der Aufenthalt dort wurde dann um weitere zehn Jahre verlängert.

Thailändische Internet-User spekulieren über Todesursache

Der chinesische Außenministeriumssprecher Wang Wenbin äußerte Trauer über den Tod des Pandas. Nach dem Bekanntwerden der Erkrankung habe China Experten sofort damit beauftragt, bei der Rettung des Tiers zu helfen, sagte er. Das sei aber vergeblich gewesen. Wang kündigte eine gemeinsame Untersuchung zur Todesursache an.

Thailändische Internetnutzer spekulierten, dass Luftverschmutzung im Norden des Landes zum Tod des Pandas beigetragen haben könnte. Die Verschmutzung hat in den vergangenen Wochen einen Wert erreicht, der als gefährlich für die Gesundheit von Menschen gilt. Der Zoo stufte es als unwahrscheinlich ein, dass die Luftverschmutzung den Tod herbeigeführt habe. Das Tier habe in einem geschlossenen Bereich des Zoos gelebt, in dem es „die sauberste Luft“ gebe.

Riesenpandas wurden vor dem Aussterben gerettet

Ein anderer Panda, der gemeinsam mit Lin Hui 2003 in den Zoo kam, starb dort 2019. Nach dem Tod von Chuang Chuang teilte die thailändische Regierung mit, sie müsse der chinesischen Regierung 500.000 Dollar Entschädigung zahlen. Die Todesursache wurde später mit Herzversagen angegeben. Zoodirektor Wutthichai erklärte, dass der Zoo für Lin Hui mit 15 Millionen Baht (knapp 400.000 Euro) versichert sei.

Riesenpandas haben in freier Wildbahn eine Lebenserwartung von etwa 15 Jahren. In Gefangenschaft können sie bis zu 38 Jahre alt werden. Durch Tierschutzmaßnahmen und Forschung ist die Tierart vor dem Aussterben gerettet worden.

