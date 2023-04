Ermittlungen nach Verkehrsunfall mit sieben Toten in Thüringen

Tornados verwüsten Teile der USA – mindestens 32 Tote

Im Süden und Mittleren Westen der USA tobt sich ein gewaltiges Sturmsystem auf einer Fläche aus, auf der in etwa so viele Menschen wie in ganz Deutschland leben. Am Montag gibt es mindestens 32 Tote und Dutzende Verletzte. In Illinois stürzt das Dach eines Theaters während eines Heavy-Metal-Konzerts ein.