Tierforscher macht 400.000-Dollar-Fund im Magen eines Pottwals

La Palma. Antonio Fernández Rodríguez wollte eigentlich nur den Tod eines auf der Kanareninsel La Palma angeschwemmten Pottwals klären. Doch als er den Verdauungstrakt des Tieres öffnete, fand der Forscher über neun Kilogramm einer extrem teuren Substanz namens Ambra.

Der wachsartige Stoff entsteht durch Gallensekret sowie aus den Überresten von Tintenfischen und Kraken, welche ein Pottwal im Laufe seines Lebens frisst. Nur ein Prozent aller Pottwale produziert diese Masse wegen Verdauungsproblemen oder Altersschwäche. Ambra wird auch als „schwimmendes Gold“ bezeichnet. Parfümhersteller nutzen den Stoff als Zutat in besonders teuren Düften. Ein Kilogramm der Substanz kostet bis zu 40.000 Dollar.

Ambra stinkt eigentlich

Ironischerweise stinkt die Substanz direkt nach der Entnahme aus dem Wal-Darm. Erst wenn sie mit Luft, Wasser und Licht in Kontakt kommt, entwickelt sich ein angenehmer Geruch. Ambra wirkt zudem als Geruchsbewahrer. Gibt man es einem Parfüm bei, hält der Duft länger an.

Weil der Walfang an den meisten Orten verboten ist, müssen Parfümhersteller auf glückliche Zufälle hoffen. Da der Klumpen von vielen Walen ausgestoßen werden kann, wird er manchmal auch an Strände gespült. Dem toten Wal von La Palma ist dies nicht gelungen. Deshalb starb er an seinem eigenen Ambra.

Finder spendet Erlös an Opfer von Vulkanausbruch

Tierforscher Rodríguez möchte sich nicht an seinem Glücksfund bereichern. Er will den Erlös an die Opfer des verheerenden Vulkanausbruchs auf La Palma spenden. 2021 waren auf der Kanarischen Insel innerhalb von nur drei Monaten rund 2000 Gebäude durch Lavaströme zerstört worden.

