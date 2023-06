Tierparkbesucher entscheiden über Eisbär-Namen

Massenschlägereien in Castrop-Rauxel und Essen

Schlägereien im Ruhrgebiet: Streit zwischen Großfamilien vermutet

Massenschlägereien erst in Castrop-Rauxel und dann 30 Kilometer entfernt in Essen halten die Polizei in Atem. Als Hintergrund wird ein Streit zwischen Großfamilien vermutet. Die Polizei will nun weitere Konfrontationen verhindern.