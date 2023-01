﻿Tigerbaby bei Clanhochzeit in Berlin: Zirkus äußert sich zu den Vorwürfen

Ein Tigerbaby auf einer Clanhochzeit in Berlin-Neukölln: Dieser Fall sorgte für scharfe Kritik. Das Tier stammt aus einem in Brandenburg ansässigen Zirkus, der äußert sich jetzt – und erklärt, wie es dazu kommen konnte.

Waltersdorf. Nach einem Polizeieinsatz wegen eines Tigers in der Villa von Mitgliedern des Remmo-Clans in Berlin-Neukölln geriet der in der Gemeinde Schönefeld in Brandenburg beheimatete Circus Berolina heftig in die Kritik. Der Zirkus hatte das Jungtier an den kriminellen Clan vermietet. Im Interview berichtet Zirkussprecher Marcello Spindler (30), wie seine Familie mit dem Ärger der letzten Tage umgeht, und stellt klar, dass der professionelle Verleih von Tieren grundsätzlich erlaubt ist.

Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie, wie haben Sie die letzten Tage erlebt?

Wir haben einen riesigen Shitstorm erlebt. Es gab unzählige Anrufe. Wir wurden beschimpft und mussten viel Erklärungs­arbeit leisten. Das war kein besonders schöner Ausklang zum Jahresende.

Was mussten Sie sich alles anhören?

Vor allem sogenannte Tierrechts­aktivisten haben das Ganze zum Anlass genommen, gegen uns als Zirkus insgesamt zu hetzen. Wir respektieren, dass in Teilen unserer Gesellschaft bereits die Haltung von Tieren als solche kritisch gesehen wird, erwarten aber auch Respekt gegenüber unserem Berufsstand.

Artist Marcello Spindler, 30, vom Zirkus Berolina in Schönefeld-Waltersdorf. © Quelle: Josefine Sack

Warum haben Sie nicht einfach ein paar Tage das Telefon ausgeschaltet, bis Gras über die Sache gewachsen ist?

Uns ist es wichtig, transparent zu sein. Wir wollten klarstellen, dass wir keine Tiere vermieten, sondern in diesem Fall eine private Begegnung ermöglicht haben. Solche Buchungen sind bei professionellen Tierhaltern übrigens keine Seltenheit. Wir haben dafür eine Genehmigung.

Kommt es häufig vor, dass Sie Tiere an Privatleute vermieten?

Wir sind ein Zirkus, wir verdienen unser Geld mit den Tieren. Dass wir Tiere für Fotoshootings vermieten, gehört dazu, ist aber eher die Ausnahme.

Haben Sie auch schon andere Tiere für ähnliche Zwecke verliehen?

Ja, wir hatten mal einen Braunbären, der bei Berlins früherem Bürgermeister Klaus Wowereit im Roten Rathaus war. Unsere Zebras sind schon bei Günther Jauch aufgetreten, und ein Elefant aus unserem Zirkus war bei Joko und Klaas. Insgesamt sind solche Einsätze aber eher selten.

Können Sie schildern, wie es zu dem Termin mit dem Remmo-Clan kam?

Unser Tigerbaby ist jetzt sieben Monate alt. Der Auftrag war der erste, den wir hatten – und es wird vorerst wahrscheinlich auch der letzte gewesen sein.

Aus Sorge, dass Sie erneut mit India in die Schlagzeilen kommen?

Genau, die Diskussion, die wir jetzt erleben, war das Ganze nicht wert.

Wussten Sie denn vorher, um wen es sich bei den Kunden aus Neukölln handelte?

Das war uns so nicht klar. Natürlich informieren wir uns grundsätzlich darüber, wo das Tier hinkommt, und vereinbaren mit den Kunden vorab Regeln. Aber der Nachname und die berufliche Tätigkeit stehen bei Buchungen nicht im Vordergrund, das geht uns ja eigentlich auch nichts an.

„Der Auftritt bei der Clanfamilie war für unseren Tiger keine außergewöhnliche Situation“

Was wussten Sie denn konkret?

Wir wussten, es geht um eine Hochzeit. Wobei, das ist in einigen Medien auch überzogen dargestellt worden. Wir würden ein Tier niemals in einen Raum mit 500 Gästen bringen. Das wäre purer Stress für das Tier. Bei dem Termin handelte es sich um ein Wohnzimmer, und darin hielten sich maximal zwischen fünf und zehn Personen auf. Von uns waren die ganze Zeit zwei Betreuer dabei. Der Tiger ist bei uns im Zirkus geboren, er lebt mit seiner Mutter zusammen. Trotzdem mussten wir India parallel mit der Hand aufziehen, weil das Muttertier nicht genügend Milch hatte. Deshalb kennt unser Tigerbaby ein Wohnzimmer, es ist sozusagen auf eine solche Umgebung trainiert. Im Zirkus ist es sowieso so, dass man mit den Tieren einen viel näheren Umgang hat. Der Auftritt bei der Clanfamilie war für unseren Tiger also keine außergewöhnliche Situation, wenn man so will.

Wie lief der Termin ab?

Der Tiger wurde mit einer Transportbox hingebracht, ganz normal, wie man das auch von Katzen kennt. Das Tier wurde herausgelassen. Es hat auf dem Sofa gespielt, auf dem Teppich gekaut. Es wurden Fotos gemacht. Insgesamt hat das Ganze vielleicht 20 Minuten gedauert. Das war’s. In diesem Fall passte es, auch weil die Anreise von Waltersdorf nach Buckow überschaubar war. Wenn eine Anfrage aus München oder von weiter weg gekommen wäre, hätten wir abgelehnt.

Wurde Ihnen vor Ort klar, um welche Familie es sich handelt?

Es war trubelig, klar, es fand ja eine Hochzeit statt. Mein Onkel, der für die Tiger zuständig ist, hat schon gemerkt, wo er da gelandet ist. Für ihn war es eine durchaus unangenehme Situation, aber er wollte auch nicht einfach so abbrechen. Man muss fairerweise sagen: Dafür gab es auch keinerlei Gründe. Die Familie hat sich so verhalten, wie es vorab vereinbart war. Alle haben sich gegenüber dem Tier völlig korrekt verhalten. Es gab also aus unserer Sicht keinen Anlass für Kritik.

Hätten Sie gewusst, was im Nachhinein alles auf Sie einbricht, hätten Sie dann abgelehnt?

Ja, hätten wir vorher gewusst, mit wem wir es zu tun haben, hätten wir sicherlich abgelehnt – aufgrund von Vorurteilen und weil man Angst hat vor allen möglichen Geschichten, die man so hört. Aber wenn man das nicht weiß und sich dann in so einer Situation wiederfindet, ist es auch schwierig, sich anders zu verhalten.

Wie werden Sie künftig mit solchen Anfragen umgehen?

Im Hinblick auf die vergangenen Tage sehen wir natürlich Handlungs­bedarf. Es ist nicht in unserem Interesse, derartig negativ in der Kritik zu stehen. Zumal sich der ganze Ärger auch finanziell nicht gelohnt hat. Die Familie hat ja keine Unsummen für den Hausbesuch bezahlt. Hinzu kommt, dass der Tiger zeitnah ein Alter erreicht, in dem solche privaten Begegnungen ohnehin nicht mehr möglich sind – aus Sicherheits­gründen.

Und wie geht es dem Tigerbaby jetzt?

India geht es gut. Sie tollt in ihrem Gehege herum, zusammen mit ihrer Mutter. Sie hat von dem ganzen Trubel nichts mitgekriegt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.