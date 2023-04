Regionen am Oberrhein bereiten sich auf Tigermücken-Bekämpfung vor

Durch die Klimaerwärmung können sich nicht heimische Tiere immer leichter in Deutschland ausbreiten - wie zum Beispiel die Tigermücke. Sie stellt für den Menschen eine große gesundheitliche Gefahr dar. Einige Regionen am Oberrhein treffen Schutzmaßnahmen.

Eine tote Asiatische Tigermücke. In Südeuropa ist die gefährliche Krankheiten übertragende Asiatische Tigermücke schon länger heimisch, seit einiger Zeit breitet sie sich auch in Deutschland aus. (Archivbild)

Kehl/Stuttgart. Am Oberrhein gehen Stechmückenjäger bald wieder gegen die Asiatische Tigermücke vor, denn das Insekt gilt als Überträger schwerer Krankheitserreger. Da sich die Tigermücken im vergangenen Hitzesommer ausbreiteten, betrifft die neue Runde der Bekämpfung bis zu 18 Kommunen der Region und damit deutlich mehr als zuvor. Das berichtete die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) am Donnerstag auf Anfrage in Speyer.

Regionen in Baden-Württemberg besonders betroffen

Die Stechmückenjäger werden vom Monatsende an in den Ländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen aktiv. Einige Regionen in Baden-Württemberg scheinen besonders anfällig für die Einschleppung der Tigermücke zu sein. Nicht zuletzt wegen ihrer Nähe zu Ländern mit starker Verbreitung von Tigermücken, wie Frankreich und Italien. So können die Mücken über Zwischenstationen schnell als „blinde Passagiere“ zum Beispiel mit dem Auto nach Deutschland gelangen. Auch die Einschleppung über den Güterverkehr ist möglich. Hierdurch kann sich die Tigermücke in klimatisch geeigneten Regionen in Baden-Württemberg ansiedeln. Das Gesundheitsamt Baden-Württemberg hat auf einer Online-Karte besonders anfällige Regionen markiert.

Kehl im Ortenaukreis ist nach eigener Einschätzung ein „Tigermücken-Hotspot“, denn es gebe im Stadtgebiet besonders viele dieser Stechmücken. Die Grenzstadt in unmittelbarer Nähe zu Straßburg bat Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) bereits um Geld für den Kampf gegen das lästige Insekt. Der Brief werde vom Landesgesundheitsamt geprüft, berichtete das Stuttgarter Ministerium auf Anfrage - inhaltlich nahm es zu der Bitte aus Baden zunächst keine Stellung. Kehl ist besorgt, denn die Tigermücke breitet sich auch im benachbarten Elsass rasant aus. Gegen Larven der Tigermücke wird der biologische Wirkstoff Bti eingesetzt.

Bill Gates: „Tödlichstes Tier der Welt“

Klimabedingt wird Experten zufolge die Zahl der Tigermücken-Populationen weiter zunehmen, was das Thema möglicher Krankheitsfälle durch Dengue- oder West-Nil-Viren aufwerfe. Wie der Kabs-Verband mitteilte, müsse man sich im Hinblick auf Tropenkrankheiten aber derzeit keine Sorgen machen. Viren in den Tigermücken könnten sich nur bei sehr warmen Tagen und Nächten vermehren. „Vor dem Sommer passiert in der Richtung erstmal nichts“, teilet eine Sprecherin mit. Die Wahrscheinlichkeit für einen tropischen Krankheitsfall sei in Deutschland weiter sehr gering.

Baden-Württemberg war das erste Bundesland, in dem die asiatische Tigermücke nachgewiesen wurde – im Jahr 2007 an einer Autobahn-Raststätte bei Weil am Rhein. Bill Gates wies bereits im Jahr 2014 auf die Gefahr hin, die von der durch den Klimawandel begünstigten Ausbreitung des Insekts ausgeht. Er bezeichnete es sogar als das „tödlichste Tier der Welt“, wie unter anderem die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) berichtete.

