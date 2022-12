Tiktok-Trend: Als Grinch Verkleidete erschrecken Kinder - Experten warnen

„Wie in einem Kriegsgebiet“ „Wie in einem Kriegsgebiet“

Arktischer Sturm in den USA fordert mehr als 40 Tote - Plünderungen und Stromausfälle

Besonders betroffen von der Kältewelle in den USA ist die Region um die Großen Seen im Nordosten an der Grenze zu Kanada. Hunderttausende Haushalte waren zuletzt ohne Strom. Allein in der Region Buffalo stieg die Zahl der Opfer auf 25.