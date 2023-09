„Wir sind von der römischen Antike jeden Tag umgeben“

Herr Notroff, auf Tiktok trendet der Hashtag #RomanEmpire. Freut Sie das als Referent für Wissenschaftskommunikation?

Wenn über Geschichte und in diesem Fall römische Geschichte gesprochen wird, ist das schon ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass das Thema einen alltagsrelevanten Bezug hat und viele Leute beschäftigt.

Wie oft wurden Sie selbst schon gefragt, wie häufig Sie ans Römische Reich denken? Jene Frage, die nun hunderttausendfach vorrangig Partnerinnen ihren Partnern stellen – und die Reaktionen dabei filmen.

Ich selbst nicht so häufig, aber ich weiß aus dem Freundes- und Kommilitonenkreis, dass es die Runde macht. Aber wahrscheinlich sind Archäologinnen und Archäologen Ansprechpartner, die man sowieso im Kopf hätte. Für sie eist es Tagesgeschäft, deswegen fragt man da gar nicht erst nach.

Angestoßen hat den Trend mutmaßlich ein Influencer aus Schweden. Er schrieb: „Ladies, viele von euch wissen nicht, wie oft Männer über das Römische Reich nachdenken. Fragt euren Mann/Freund/Vater/Bruder – ihr werdet von ihren Antworten überrascht sein.“ Stimmt das denn?

Das ist so eine Frage, wie man das statistisch angeht. Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die tatsächlich aufgrund von Alltagsbezügen durchaus über das Römische Reich nachdenken. Dass jeder jeden Tag ans Römische Reich denkt, wage ich zu bezweifeln.

Manche der gefragten Männer antworten zumindest, sie dächten teilweise mehrfach die Woche an das Römische Reich.

Dieser Tiktok-Trend hat sich mit einem Augenzwinkern ausgebreitet – und zielt auf eine männliche Klientel. Wir kennen hier im Haus jede Menge Archäologinnen, die sicherlich auch mehrmals in der Woche an das antike Rom denken. 2014 gab es eine große Erhebung mit dem Ergebnis, dass das Verhältnis unter den in Europa tätigen Archäologinnen und Archäologen ziemlich ausgeglichen ist.

Trotzdem: Warum fragen vor allem Frauen Männer nach dem Römischen Reich – und nicht umgekehrt?

Ein stark präsentes Bild Roms ist das der militärischen Supermacht. Ich könnte mir vorstellen, dass dies vielleicht einer der Gründe ist, warum die Frage ein sehr männliches Publikum anzieht.

Das sagt auch Hannah Cornwell, eine Historikerin aus Großbritannien der „Washington Post“: Das Erste, was einem in den Sinn komme, seien Bilder der römischen Legion, der kaiserliche Adler – „zusammen mit Gladiatoren, die seit Langem mit Männlichkeit und Macht assoziiert werden.“

Auch wenn ich meinen kleinen Sohn fragen würde – aufgrund der Asterixheft-Prägung ist das römische Militär etwas, was uns ganz stark in Erinnerung geblieben ist aus der römischen Geschichte. Das Römische Reich war expansives Imperium; das Territorium wurde nicht nur durch friedliche diplomatische Lösungen vergrößert.

Jens Notroff, 43, arbeitet als Referent für Wissenschaftskommunikation am Deutschen Archäologischen Institut in Berlin. Er studierte Prähistorische Archäologie, Mittelalterliche Geschichte sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin. © Quelle: DAI Zentrale

Andererseits gibt des den Tiktok-User „sicherheitspolitik“, der sagt, dass man indirekt häufig mit dem Römischen Reich in Kontakt kommt. Als Beispiel nennt er etwa das Alphabet oder römische Zahlenfolgen an Gebäuden.

Das ist ein guter Punkt. Wir sind von der römischen Antike quasi jeden Tag umgeben. Unser Kalender ist geprägt von der römischen Antike. Die Monatsnamen gehen darauf zurück, die Wochentage zum Teil. Architektur – der Neoklassizismus hat ganz starke Anleihen an der Antike. Aquädukte, die Wasserleitungen, sind ein Zeichen für langanhaltende Ingenieursleistungen. Auch wenn wir über die Gesetzgebungsstruktur oder über den Senat nachdenken, wie die politische Gesellschaft aufgebaut war. Rom ist uns gesellschaftlich viel näher als andere Hochkulturen. Und ist deshalb präsent, ohne dass wir vielleicht bewusst daran denken.

Er sprach sogar von der Fußbodenheizung.

Damit meint er Hypokausten. Wenn wir die heute in den Ausgrabungen sehen, ist das technisch total spannend. Das ist auch ein Alltagsmoment, der uns nahe ist.

Wie präsent sind historische Themen generell in sozialen Medien? Der schwedische Geschichtsinfluencer tritt auf seinem Account als verkleideter Legionär Gaius Flavius auf. War das vorher schon ein Ding?

Es gibt eine sehr starke Community für archäologische und historische Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien. Dass so ein Trend nach draußen dringt, über dieses ohnehin interessierte Publikum hinaus, kommt vor, aber nicht so häufig. Zuletzt ging ein Fresko aus Pompei durch die Presse, das an eine Pizza erinnert. Archäologische Themen können durch den Alltagsbezug immer mal wieder außerhalb der Bubble viral gehen.

Ist der aktuelle Trend hilfreich für Ihre Disziplin?

Vielleicht hat es den einen oder die andere, die nicht jeden Tag an das antike Rom denken, angestachelt, sich mal damit auseinanderzusetzen. Was hat es mit dem Römischen Imperium auf sich? Aber ich glaube nicht, dass wir das im Arbeitsalltag merken werden. Grundsätzlich finde ich es begrüßenswert, wenn man historische Themen in die Gesellschaft trägt. Und das war offensichtlich auch das Interesse des Ursprungsposts. Insofern: Mission erfolgreich, zumindest von seiner Warte aus.

Hat das Deutsche Archäologische Institut eigentlich einen Tiktok-Account?

Nein, einen Tiktok-Account haben wir tatsächlich nicht. Wir sind in den sozialen Medien auf Twitter – jetzt X –, Facebook und einzelne Abteilungen sind auf Instagram aktiv.

Und denken Sie jetzt darüber nach, einen anzulegen, nach diesem Erfolg?

Nicht ernsthaft, wenn ich ehrlich bin (lacht).

Herr Notroff, vielen Dank für das Gespräch.