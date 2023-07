﻿Nach Badeunfall in Timmendorf: Retter schockiert über andere Strandbesucher

Timmendorf/Hamburg. Timo S. kann nur schwer verarbeiten, was er vor zwei Wochen in Timmendorf erlebt hat. Er möchte seinen vollständigen Namen nicht nennen. Und trotzdem ist es ihm ein Anliegen, seine Geschichte zu erzählen. Denn er und seine Kollegen – allesamt studierende Offiziersanwärter der Hamburger Universität der Bundeswehr – waren am Strand, als drei Personen in der Ostsee in Not gerieten. Ihnen halfen sie und fühlten sich dabei von anderen Passanten extrem alleingelassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich hörte plötzlich Hilferufe“, erzählt er. Hinterher ist klar: Die Personen waren trotz Badeverbots schwimmen gegangen und sind dann von der Unterströmung erfasst worden. „Als ich die Rufe das erste Mal gehört habe, waren sie sehr weit weg, und es müssen viele andere Menschen vor uns das Schreien gehört haben. Da müssen Minuten vergangen sein.“

Und das ist genau das, was ihn so erschüttert: Der Strand war voll, doch niemand reagierte auf die Menschen in Not. „Sie haben nicht mal den Notruf gewählt“, sagt der junge Mann. „Stattdessen haben sogar drei andere Badegäste genau auf der Höhe seelenruhig im Wasser geplanscht.“

Mehr zum Thema Von oben nicht zu erkennen Badeunfälle in der Lübecker Bucht: Wie die gefährliche Unterströmung in der Ostsee entsteht

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Helfer sprinteten ins Wasser und retteten die Ertrinkenden

Timo S. und seine Kollegen sprinteten an die rund 300 Meter entfernte Unfallstelle. „Wir sind ins Wasser, haben die drei Personen herausgezogen“, sagt er. „Dabei hat mir ein unbeteiligter Passant noch zugerufen, dass die nicht mal Deutsch können“, sagt er. „Das fand ich so erschreckend.“

Timo S. schwamm zu einer der hilfsbedürftigen Personen, seine Freunde zu den anderen. „Kurz bevor ich bei ihm war, hab ich dann doch kurz Angst vor der eigenen Courage bekommen“, sagt er. „Dann dachte ich: ,Was ist, wenn er dich unter Wasser zieht?’“ Doch er wollte trotzdem helfen und brachte den Mann sicher an Land.

Der Strand von Timmendorf: Am Abend ist es leer, doch tagsüber sind hier an den Wochenenden Hunderte Badegäste. © Quelle: Mopics

Doch auch dort kam niemand zur Hilfe. „Nur eine Frau, die Krankenschwester ist, hat uns unterstützt. Von allen anderen kamen nur Hinweise, was wir tun müssen oder eben nicht tun sollen. Das fand ich schockierend. Man hört das immer, dass alle nur gucken, und plötzlich erlebt man es selbst.“

Ab diesem Moment hat der Rettungsdienst übernommen – und Timo und seine Freunde wissen nicht, wie es weiterging. Aber er sagt: „Wir würden alles genau so wieder machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotzdem sei es schwierig, mit allem abzuschließen. „Wir wüssten so gerne, ob es den Personen gut geht“, sagt er. „Aber wir können es einfach nicht rauskriegen.“

Polizei erklärt, wann man beim Badeunfall helfen muss

Das ist tatsächlich so: „Es gibt keine Chance zu erfahren, wie es den Geretteten geht“, sagt Polizeisprecherin Claudia Struck mit Verweis auf den Datenschutz. Sie erklärt außerdem die Rechtslage in solchen Fällen. Denn generell ist jeder verpflichtet, bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe zu leisten. „Dabei muss die Hilfeleistung aber zumutbar sein“, sagt Struck. „Es muss sich also niemand selber in Gefahr bringen und trotz Badeverbots ins Wasser gehen.“ Sie appelliert: „Wichtig ist, den Notruf zu wählen, die in Not Geratenen zu beobachten und Kontakt zur Rettungsleitstelle zu halten, bis Einsatzkräfte vor Ort sind.“

Wegen unterlassener Hilfeleistung kann übrigens auch bestraft werden, wer Personen behindert, die einem Dritten Hilfe leisten. So wie beispielsweise vor Kurzem in Travemünde geschehen. Nach einem Badeunfall an der Seebrücke hatten Schaulustige die Rettungskräfte umringt und mit ihren Handys Videos vom Geschehen gemacht. „Natürlich ist es immer schwierig, in solchen Fällen noch Personalien aufzunehmen“, sagt Claudia Struck. „Aber gemacht haben wir das auch schon in der Vergangenheit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst in den Lübecker Nachrichten.