Zwei 17-jährige Deutsche sterben nach Skiunfall in Tirol

Das Unglück ereignete sich in einem Skigebiet in Tirol. (Symbolbild)

In Tirol kommt es in einem Skigebiet zu einem Unglück. Zwei 17-Jährige aus Deutschland schießen mit hohem Tempo über den Pistenrand hinaus und stürzen in die Tiefe. Beide sterben noch an der Unfallstelle.