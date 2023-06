„Titan“-Tourist im Interview: „Es ist fahrlässig, mit diesem Boot Menschen in die Tiefe zu schicken“

Hannover. Herr Loibl, vor zwei Jahren waren Sie an Bord des Tauchschiffs „Titan“. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie vom vermissten Boot gehört haben?

Ich saß am Montag im Flugzeug von München nach Berlin. Plötzlich ist mein Handy heiß gelaufen und es kamen massenhaft Nachrichten von Freunden und Kollegen aus aller Welt. Ich musste eigentlich gar nicht in die Nachrichten schauen. Ich habe dann ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht: Trauer, Beklemmung, Hoffnung und auch Wut.

Warum Wut?

Ich bin im Nachhinein wütend auf den Betreiber der Expedition, also das Unternehmen Ocean Gate. Schon bei unserem Tauchgang 2021 hatten wir Probleme, 2022 gab es dann erneut Probleme und jetzt offenbar wieder. Ich hatte das Glück, aus dem Tauchboot wieder herauszukommen. Die jetzige Besatzung ist nun wieder auf Glück angewiesen.

War Ihnen klar, dass sie ein lebensgefährliches Risiko eingehen?

Dass die Mission lebensgefährlich werden könnte, dachte ich damals nicht. Vielleicht war ich zu blauäugig, weil ich so etwas, wie es jetzt passiert ist, gar nicht in Erwägung gezogen habe. Aber man darf bei solchen Expeditionen auch nicht zu viel Angst haben, sonst steigt man gar nicht ein in so ein Boot. Bei mir hat die Abenteuerlust überwogen. Und dann kommt natürlich auch der Adrenalinausstoß dazu, der die Bedenken verdrängt.

Wie haben Sie die Stunden an Bord der „Titan“ erlebt?

Zunächst hatten wir einen mechanischen Schaden und mussten eineinhalb Stunden an der Wasseroberfläche ausharren. Im Boot stiegen die Temperaturen auf ungefähr 50 Grad. Wir haben richtig geschwitzt und hatten keine T-Shirts mehr an. Ich brauche wahrscheinlich niemandem erklären, wie es riecht, wenn fünf Männer insgesamt zehn Stunden in einem kleinen U-Boot sitzen. Wir waren alle angespannt und haben gebangt, ob wir die Titanic sehen werden, oder vorher umkehren müssen.

Und dann?

Wir sind dann tiefer getaucht, ganz anders als vorher war es dann arschkalt. Die Temperatur lag bei ungefähr vier Grad. Nach zweieinhalb Stunden sind wir dann auf dem Meeresboden aufgesessen. Wir sind dann um die „Titanic“ herum, sind auf das Deck. Insgesamt konnten wir drei Stunden lang Fotos machen und diesen einmaligen Ausblick genießen. Dadurch ist auch die Spannung im Team abgefallen. Aber natürlich war die Reise trotzdem noch herausfordernd, weil es immer wieder Probleme gab.

Ein amerikanischer Journalist hat die Bauweise des Tauchboots als „MacGyversche Tüftelei“ bezeichnet. Wie haben Sie das empfunden?

Der Beschreibung des Journalisten kann ich zustimmen. Es ist schon ungewöhnlich, das Boot mit einem Spielecontroller zu steuern. Aber gut, ein echter Joystick hat letztendlich die gleiche Funktion. Wir hatten aber zum Beispiel auch das Problem, dass die Tiefenanzeige auf dem iPad nicht funktioniert hat. Als Ausgleichsgewicht war ein einfaches Baurohr mit Kabelbindern befestigt. Und wir hatten riesige Probleme, die Batterie zu laden. Deshalb hat sich unser Tauchgang um viele Stunden verschoben. Das war schon alles sehr abenteuerlich und gefährlich.

Hat Sie das nicht misstrauisch gemacht?

Ich war so angespannt, dass ich das gar nicht richtig wahrgenommen habe. Aber ich habe schon mitbekommen, dass immer wieder hier und dort nachgebessert werden musste. Das Team hat währenddessen absolute Ruhe ausgestrahlt und wirkte sehr eingespielt.

Ocean Gate setzt die Reisenden großen Gefahren aus und verlangt dafür viel Geld. Wie seriös ist das Unternehmen?

Die Besatzung des Mutterschiffs verlegt auch Tiefseekabel und Bohrinseln. Das sind absolute Profis. Auch das Team der „Titan“ habe ich eigentlich als seriös eingeschätzt. Es waren zwar junge Leute, aber jeder hat gewusst, was er zu tun hat. Am Boot selbst wurde aber vielleicht ein bisschen zu viel gebastelt. Im Nachhinein muss man sagen, es ist fahrlässig, mit diesem Boot Menschen in die Tiefe zu schicken.

Wie verfolgen Sie jetzt die Suche nach dem Boot?

Ich habe eigentlich gar keine Zeit, das zu verfolgen. Ich bekomme hunderte Anrufe und spreche viel mit Medien. Ich bin seit zwei Tagen körperlich und psychisch an der Grenze. Ich kenne ja von der damaligen Expedition zwei Leute, die jetzt wieder an Bord sind: Stockton Rush, den CEO von Ocean Gate und den „Titanic“-Experten Paul-Henir Nargeolet. Wenn man die Situation im Boot kennt und das versucht auf einen Zeitraum von 70 Stunden zu übertragen, ist das grausam. Es ist die Hölle, was sie jetzt mitmachen.

Wollen Sie mit Ihren öffentlichen Auftritten auch vor solchen extremen Abenteuern warnen?

Ich will aufklären und erklären, was die Leute im Boot mitmachen müssen.

Sie bezeichnen sich selbst als Abenteurer. Hat das Verschwinden der „Titan“ Einfluss darauf, wie Sie künftig Ihr Leben gestalten werden?

Absolut. Ich werde solche Tauchgänge definitiv nicht mehr machen. Ich habe noch ein Ticket beim Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic von Richard Branson. In ein paar Jahren könnte ich damit ins Weltall fliegen. Ich kann heute noch nicht sagen, ob ich das wirklich tun werde. Mein ganzes Umfeld bittet mich, das Schicksal nicht noch einmal herauszufordern. Ich habe sieben künstliche Bandscheiben und es spielt in meinen Überlegungen auch eine Rolle, was der Flug körperlich bedeutet. Auf der anderen Seite sind vor mir schon viele Leute ins All geflogen - vielleicht ist es ja doch recht sicher.