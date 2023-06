﻿Mein Kind nimmt Drogen – was muss ich tun?

Potsdam/Hennigsdorf. Der Tod einer 15-Jährigen aus Rathenow, die am Wochenende mutmaßlich an einer Überdosis chemischer Drogen gestorben war, löste in Brandenburg Entsetzen aus. In Mecklenburg-Vorpommern starb sogar eine erst 13-Jährige an einer Überdosis Drogen.

Viele Eltern sind jetzt besorgt. Die MAZ hat mit der Privatdozentin und Chefärztin der Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. med. Maria-Christiane Jockers-Scherübl von den Oberhavel Kliniken in Hennigsdorf (Oberhavel), über Drogenkonsum unter Jugendlichen gesprochen.

Wie verbreitet ist Drogenkonsum bei Kindern und Jugendlichen?

Die Zahlen nahmen besonders nach Corona bei Jugendlichen aber auch bei den Erwachsenen zu. Kliniken sprechen von vielen Rückfällen bei Sucht- und Alkoholkranken in dieser Zeit. Bei Kindern und Jugendlichen nimmt man an, dass etwa zehn Prozent schon irgendeine Erfahrung mit Drogen, zumindest durch einmaligen Konsum hatten. Bei den 25-Jährigen hat sogar die Hälfte Erfahrung zumindest mit einmaligem Drogenkonsum.

Genommen werden hauptsächlich Cannabisprodukte. Zumindest ein einmaliger Kontakt mit Drogen ist damit weit verbreitet. Es handelt sich nicht um ein Randphänomen im Leben junger Menschen. Allerdings sehen Psychologen und Psychiater das einmalige Ausprobieren oft auch als Teil des explorativen Verhaltens, das noch nicht immer alarmieren muss.

Wie klärt man Kinder über die Gefahren von Drogen auf?

Drogen sind attraktiv. Ecstasy nehmen Jugendliche zum Beispiel gerne auf Partys. Es steigert die Ausdauer beim Feiern. Konsumenten verspüren weder Hunger noch Durst, erleben eine Nähe zu den anderen und ein Glücksgefühl. Das Problem: Kinder und Jugendliche wissen nicht, was genau sie da eigentlich zu sich nehmen, welche Risiken die Pillen bergen und ob sie gefährliche Beimischungen enthalten.

Partyzeit ist auch Drogenzeit. In Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg endete das Einnehmen von hoch dosierten Ecstasy-Pillen tödlich. © Quelle: Christian Charisius

Dass Cannabis jetzt auch in der Bundesrepublik entkriminalisiert werden soll, macht die Aufklärung über solche Gefahren nicht unbedingt einfacher. In Kanada gingen die Konsumentenzahlen schon vor der Entkriminalisierung nach oben. Therapeuten fürchteten, jungen Menschen leuchtet die Gefährlichkeit von Cannabis nicht mehr ein, wenn man es so einfach bekommen kann.

Wichtig ist es daher, Kinder und Jugendliche ganz neutral über Drogen und deren Risiken zu informieren. Besonders hilfreich sind Erfahrungsberichte von Suchtbetroffenen. Diese machen die Gefahren des Drogenkonsums sehr deutlich. Zum Beispiel wird klar, dass sich Drogenkonsumenten bestimmte Möglichkeiten im Leben selbst verbauten. Solche Berichte zeigt zum Beispiel die Homepage drugcom.de. Auch auf Youtube finden sich Informationsfilme. Daneben stellt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) viel Informationsmaterial zur Verfügung.

Maria Jockers-Scherübl © Quelle: Kliniken Oberhavel

Gibt es Anzeichen dafür, dass Kinder Drogen nehmen?

In der Pubertät probieren Kinder grundsätzlich neue Dinge aus. Dazu können auch psychoaktive Substanzen gehören. Das Spektrum ist sehr breit. Es kann von einem einzigen Zug am Joint oder an der Tüte Marihuana bis hin zum häufigen Einnehmen von Ecstasy oder anderen Substanzen reichen. Aufputschmittel erkennt man zum Beispiel an geweiteten Pupillen. Wenn sie die ganze Nacht nichts getrunken wurde, haben die Jugendlichen vielleicht eine erhöhte Temperatur oder erleben einen Kreislaufzusammenbruch.

Schon dann könnten Eltern vorsichtig fragen, ob ihren Kindern etwas zum Ausprobieren angeboten wurde. Bei Cannabis und anderen eher beruhigenden Stoffen sind manchmal die Augen gerötet, die Konsumenten können schwerfälliger und müde sein, essen, schlafen viel und sind nicht so leistungsbereit. Cannabinoide werden nicht so schnell abgebaut und können über die Zeit kumulieren. Das wirkt sich auch auf den Alltag aus. Ein unerklärlicher Leistungsabfall in der Schule könnte ein Warnsignal sein.

Wie spricht man die Kinder auf möglichen Drogenkonsum an?

Grundsätzlich ist es wichtig, allgemein einen guten Kontakt zu den eigenen Kindern zu haben, offen für ihre Anliegen zu sein und mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Damit wird es wahrscheinlicher, dass man auch etwas erfährt, wenn etwas schief geht. Eltern können durchaus ihre Kinder auf das Problem ansprechen. Sie können sagen, dass sie Veränderungen wahrnehmen und sich Sorgen machen.

Auch ihre Sorge, dass das Kind vielleicht Drogen konsumiert, dürfen Eltern erwähnen. Sie sollen aber nicht vorwurfsvoll und anklagend reagieren. Dann ziehen sich Kinder in der Regel zurück. Dem Versuch der absoluten Kontrolle weichen Kinder und Jugendliche aus. Kommt von den Kindern selbst nichts, könnte man auch mit der Schule Kontakt aufnehmen. Auch Freunde oder das sonstige soziale Umfeld wären ein Ansprechpartner. Man kann auch den Hausarzt um Tipps bitten. Grundsätzlich ausschließen kann man die Gefährdung der Kinder aber nicht.

Ab welchen Zeitpunkt sollten Eltern eingreifen?

Wenn Eltern auffällt, dass Veränderungen dauerhaft sind oder Beeinträchtigungen öfter vorkommen. Wenn zum Beispiel die Schulnoten abfallen oder der Sohn oder die Tochter ständig traurig und in sich gekehrt sind, wäre es Zeit zu handeln. Diese Symptome könnten natürlich auch andere Ursachen wie zum Beispiel eine Depression haben. Aber auch dann wäre Hilfe wichtig. Sofort eingreifen muss man natürlich, wenn es bereits einen akuten Notfall wie erkennbare psychische Störungen, Verwirrung oder einen physischen Kollaps gibt. Dann ist der Arzt oder sogar die Notfallaufnahme eines Krankenhauses angezeigt.

An welche Stellen kann ich mich wenden?

Eine erste Möglichkeit für den Überblick bietet drugcom.de. Neben einem sehr verständlichen Überblick über die Substanzen beinhaltet die Seite auch die Möglichkeiten eines Selbsttests oder einer Online-Beratung per Chat. Es gibt als Teil der Berliner Jugend- und Drogenhilfe den Therapieladen e. V. (www.therapieladen.de). Die Seiten selbst bieten viele Informationen und Kontaktmöglichkeiten.

Eine andere Möglichkeit sind Suchtberatungsstellen. Daneben gibt es die sozialpsychiatrischen Dienste des eigenen Landkreises. Diese haben Sozialarbeiter und Psychologen, manchmal sogar Kinder- und Jugendpsychiater. Auch als Angehöriger von Suchtgefährdeten kann man sich dort beraten lassen. Dort sind auch Termine von Eltern und Kindern gemeinsam möglich.

Mein Kind hat ein Drogenproblem: Wie gehe ich damit um?

Ein gemeinsamer Gang zum Arzt oder zur Suchtberatungsstelle ist angezeigt. Es gibt gerade bei Cannabis auch spezielle Therapien, die die ganze Familie einbeziehen. Zum Beispiel setzt der Therapieladen Berlin auf die Mitwirkung und Unterstützung der Eltern oder anderer Bezugspersonen. Bei den betroffenen Jugendlichen wird eine Therapiemotivation noch gar nicht vorausgesetzt, sie wird erst erarbeitet und entwickelt.

Für die Eltern selbst ist eine empathische und freundliche Haltung wichtig. Eltern sollten auch durch Nachfragen den Kindern bewusst machen, wohin ihre falsche Entscheidungen sie führen können – etwa wenn sie immer wieder einen „letzten Joint“ verlangen. Therapeuten kennen die Methode der motivierenden Gesprächsführung. Dabei soll den Betroffenen im Gespräch deutlich werden, was sie eigentlich in ihrem Leben wollen und wie sehr ihr momentanes Tun davon abweicht.

Ein Teil des Erwachsenwerdens besteht auch darin, solche Diskrepanzen zu erkennen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Aufseiten der Eltern kann eine Einschränkung der Erwartungen schon hilfreich sein. Die Reduktion des Drogenkonsums ist zum Beispiel schon ein Fortschritt.

Dieser Text erschien zuerst bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung.