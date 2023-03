﻿Wenn es Journalisten die Sprache verschlägt

Siegen. Wie gehen wir als Reporter und Nachrichtenmenschen bloß um mit der Tragödie, die sich in diesen Tagen in Freudenberg ereignet hat? Primäre Aufgabe der Journalisten ist es, die Öffentlichkeit über Dinge zu informieren, sie zu deuten, sie einzuordnen und sie gegebenenfalls auch zu hinterfragen. So etwas tun die Kolleginnen und Kollegen in der Regel gern. Die Binsenweisheit „Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“, auch wenn sie abgedroschen klingt, hat immer noch eine gewisse Gültigkeit in unserer Branche, weil der Mensch nun mal so strukturiert ist, dass er dem Außergewöhnlichen mehr Aufmerksamkeit zollt als dem Gewöhnlichen. Man nennt das den „Negativitätsbias“.

Kinder bringen ein Kind um

Doch diesmal ist es anders. Beklommenheit und regelrechtes Schaudern machte sich unter den Kolleginnen und Kollegen breit, als zunächst durchsickerte und dann offiziell bestätigt wurde, dass Kinder ein Kind umgebracht haben. Es hat vielen von uns die Sprache verschlagen. Dabei haben etliche Kollegen, besonders die altgedienten Reporter, schon manches in ihrem Berufsalltag gesehen: schreckliche Verkehrsunfälle, brennende Häuser, Familientragödien.

Dass er die kleine Elmedina, die am 2. Februar 1996 nicht vom Kindergarten nach Hause gekommen war, in ihrem roten Anorak im Schnee in einem Waldstück hat liegen sehen, dieses Bild habe er niemals mehr aus dem Kopf bekommen, gestand mal ein früherer Kollege beim Bier. Er träume manchmal von dem Anblick und wache wie gerädert auf.

In den Zeiten des Internets

Der oberste Kriminale in Koblenz sprach in der Pressekonferenz davon, dass er so etwas wie in Freudenberg-Hohenhain in über 40 Dienstjahren noch nicht erlebt habe. So geht es auch uns Zeitungs- und Medienleuten. Wir befinden uns in einem Riesendilemma, denn der Beruf erinnert uns täglich an die Pflicht, Licht ins Dunkel zu bringen und belastbare Nachrichten zu verbreiten – in Zeiten des Internets auch zügig.

Sicher, das Informationsbedürfnis der Menschen ist gewaltig. Die Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Polizei in Koblenz hat aus Rücksicht auf die Kinder und ihre Familien mehr Fragen offengelassen als beantwortet. Nun wird sich bundesweit ein Getriebe in Gang setzen, das zwar alle in Augenschein nehmen werden, das aber wohl niemanden zufrieden zurücklässt. Die bestehenden Informationslücken zu füllen, das ist auch für uns Journalisten ein Ritt auf der Rasierklinge.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Siegener Zeitung“.