Prozess gegen Schauspieler Alec Baldwin: Sonderermittlerin tritt zurück

Schauspieler Alec Baldwin bei der "Roundabout Theatre Company Gala" in New York am 6. März.

Eine auch als Abgeordnete tätige Sonderermittlerin zu dem tödlichen Schuss am Set des Western-Films „Rust“ hat ihr Amt in dem Verfahren gegen Schauspielstar Alec Baldwin niedergelegt. Andrea Reeb, republikanische Abgeordnete im Kongress des US-Staats New Mexiko, teilte am Dienstag mit, sie werde nicht zulassen, dass Fragen zu ihrer Arbeit als Abgeordnete und Strafverfolgerin vom eigentlichen Thema ablenkten.

Baldwins Anwälte drängten sie zum Rückzug

Baldwin hatte im Oktober 2021 am Set von „Rust“ mit einer Filmwaffe hantiert, als sich ein Schuss löste, der die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich traf. Baldwins Anwälte hatten sich im Februar auf Grundlage von Verfassungsvorgaben zur Gewaltenteilung darum bemüht, dass Reeb von dem Verfahren ausgeschlossen wird.

Reeb teilte mit, es sei deutlich geworden, dass die beste Art, sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, ihr Rücktritt sei, damit sich die Strafverfolger auf die Beweise und Fakten konzentrieren könnten. Sowohl Baldwin als auch die ebenfalls der fahrlässigen Tötung beschuldigte Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez Reed, haben in dem Fall auf nicht schuldig plädiert.

