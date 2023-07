Gift in Brei gemischt: Kindermörderin in China hingerichtet

Peking. In China ist eine Kindergärtnerin hingerichtet worden, die 25 ihrer Schützlinge vergiftet und einen dadurch getötet hatte. Wie ein Gericht in Jiaozuo in der Provinz Henan am Freitag schriftlich bekanntgab, wurde das Todesurteil am Donnerstag vollstreckt. Die 40-jährige Erzieherin war schuldig befunden worden, 2019 giftiges Natriumnitrit in einen für die Kinder bestimmten Brei gemischt zu haben.

Vorausgegangen sei ein Streit mit einer Kollegin. Viele der betroffenen Kinder der Mengmeng-Vorschule seien rasch wieder genesen, eines sei aber nach zehnmonatiger Behandlung an multiplem Organversagen gestorben, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Die Verurteilte hatte zuvor bereits ihren Ehemann mit derselben Substanz vergiftet, die sie online erstanden hatte. Er überlebte mit leichten Verletzungen. Ob sie ihren Mann und die Kinder töten oder bei ihnen lediglich eine Übelkeit auslösen wollte, war unklar.

In China werden jährlich am meisten Menschen hingerichtet

Die Frau war zunächst zu neun Monaten Haft verurteilt worden, später wurde die Strafe in ein Todesurteil umgewandelt. Ihre Berufung wurde vom Gericht zurückgewiesen.

In China werden alljährlich mutmaßlich mehr Häftlinge hingerichtet als im Rest der Welt zusammen. Die genaue Zahl ist jedoch ein Staatsgeheimnis. Die meisten Todesurteile werden per Kopfschuss vollstreckt.

