Verurteilter gab Tat zu - Mann in Florida wegen Mord an Frau 1986 hingerichtet

Starke. Ein Mann ist im US-Staat Florida wegen des Mordes an einer Frau hingerichtet worden. Der 56-Jährige wurde am Mittwochabend (Ortszeit) nach der Verabreichung der Giftspritze für tot erklärt, wie das Büro von Gouverneur Ron DeSantis mitteilte. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte einen letzten Antrag des Häftlings auf Aufschub seiner Hinrichtung abgelehnt.

Darryl B. Barwick war vorgeworfen worden, 1986 in die Wohnung der 24-jährigen Frau in Panama City eingebrochen und sie erstochen zu haben. Monate zuvor war er aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung abgesessen hatte.

Barwick gab den Mord zu. Er habe vorgehabt, das Opfer auszurauben, habe die Frau dann aber ermordet, weil sie Widerstand geleistet habe. Auf das Opfer soll er 37 Mal eingestochen haben. Nach Behördenangaben wirkte der Badeanzug des Opfers nach der Tat so, als habe jemand versucht, ihn auszuziehen. Hinweise auf einen sexuellen Übergriff gab es nicht. Die Gerichtsmedizin berichtete allerdings, dass auf einer Decke, auf der die Leiche gefunden wurde, Sperma entdeckt worden sei. Behördenangaben zufolge wurde Barwick anhand seines Geständnisses, des Spermas, einer Zeugenaussage und Fußabdrücken in der Wohnung mit der Tat in Verbindung gebracht.

Barwick sagte kurz vor seiner Hinrichtung, er könne nicht erklären, warum er getan habe, was er getan habe. „Es ist Zeit, mich bei der Familie zu entschuldigen ... es tut mir leid.“

In Florida war es die dritte Hinrichtung in diesem Jahr. Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe dort 1976 wurden insgesamt 102 Hinrichtungen in Florida vorgenommen.

RND/AP