Tödlicher Streit in Leipzig: Verdächtiger festgenommen

Bei einem Streit im Leipziger Osten ist am Sonntagnachmittag ein Mann so schwer verletzt worden, dass er starb. Am Montagmorgen hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Unklar ist noch, wie dem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt wurden.

Nach einem Streit in dem Café auf der Eisenbahnstraße war am Sonntagnachmittag ein 39 Jahre alter Mann so schwer verletzt worden, dass er trotz sofortiger Notversorgung im Krankenhaus starb.

Leipzig. Nach einem tödlichen Streit in einem Café auf der Leipziger Eisenbahnstraße ist ein Mann festgenommen worden. Dabei handele es sich um einen 65-Jährigen, teilte eine Sprecherin der Polizei Leipzig am Montagmorgen mit. Gegen den Türken werde wegen Totschlags ermittelt. Im Laufe des Tages sollte entschieden werden, ob Haftbefehl gegen ihn erlassen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem Streit war am Sonntagnachmittag ein 39 Jahre alter Mann so schwer verletzt worden, dass er trotz sofortiger Notversorgung im Krankenhaus starb. Das Opfer habe die russische Staatsangehörigkeit. Der Leichnam sollte in der Rechtsmedizin untersucht werden.

Kreuzung weiträumig abgesperrt

Am Montag liefen laut Polizei noch kriminaltechnische Untersuchungen am Ort des Geschehens. Die Kreuzung, an der das Café liegt, war am Sonntag bis zum Abend weiträumig abgesperrt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offen blieb zunächst, wie dem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt wurden. Die Polizei versucht zudem herauszufinden, warum die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern so eskalierte. Im Hinblick auf das laufende Ermittlungsverfahren könnten vorerst keine weiteren Auskünfte gegeben werden, hieß es.

RND/dpa