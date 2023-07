Tödlicher Unfall in München: Mann flüchtet vor Polizei und rast in Haltestelle

München. Ein Mann ist in München in eine Tramstelle gerast, dabei kam ein 18-Jähriger ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Das teilte die bayerische Polizei am Sonntag mit. Die Polizei hatte den aus Sinsheim in Baden-Württemberg stammenden 21 Jahre alten Fahrer am Sonntag gegen 0.30 Uhr für eine Kontrolle gestoppt. Als der Pkw rechts ranfuhr und eine Polizistin sich dem Wagen näherte, beschleunigte der Fahrer stark, um sich der Kontrolle zu entziehen.

An der Kreuzung Dachauer Straße/Schwere-Reiter-Straße missachtete der Fahrer dann eine rote Ampel und versuchte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei stieß er mit einem Wagen zusammen, in dem eine Familie saß. Der Pkw wurde stark beschädigt, die drei Personen im Fahrzeug leicht verletzt.

Vermutlich durch den Zusammenstoß schleuderte der Pkw des 21-Jährigen in den Bereich der Trambahnhaltestelle Leonrodplatz. Bei der Kollision mit der Haltestelle wurde ein 18-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Ein weiterer 18-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen und starb noch vor Ort. Ein 16-Jähriger wurde durch umherfliegende Teile leicht am Kopf verletzt.

Fahrer soll alkoholisiert gewesen sein

Der 21-jährige Fahrer des Pkw kam mit einer Schürfwunde am Ellenbogen und Schmerzen im Beckenbereich in ein Münchner Krankenhaus. Er wird zur Klärung der Haftfrage einem Richter vorgeführt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen. Sie ermittelt auch, was der genaue Grund für die Flucht des 21-Jährigen war. Nach aktuellem Erkenntnisstand besitzt der 21-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis und soll auch alkoholisiert gewesen sein.

RND/lhen