Während eines Zeltlagers im niedersächsischen Toppenstedt kommt es zu einem Unfall mit einem Radlader - zwei Menschen sterben, zehn Kinder werden schwerverletzt, sind aber außer Lebensgefahr. Der Unglücksfahrer war kein geringerer als der Bürgermeister des Ortes.

Toppenstedt. Nach dem tödlichen Unglücksfall mit einem Radlader im Rahmen eines Zeltlagers in Toppenstedt (Kreis Harburg in Niedersachsen) sind die zehn schwer verletzten Kinder außer Lebensgefahr. Das teilte jetzt der Landrat des Landkreises Harburg, Rainer Rempe mit. Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft Lüneburg gegen den Bürgermeister von Toppenstedt wegen fahrlässiger Tötung. Der 44-Jährige saß am Steuer des Radladers, mit dem in einer Metallbox in drei Metern Höhe elf Kinder und ein Erwachsener transportiert worden waren und abstürzten.