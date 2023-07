Tom Cruise rettet die Welt – und Hollywood gleich mit

Die Anekdote erzählt viel über das Risikogeschäft Kino – und über die Bedeutung einzelner Protagonisten in diesem Business: Bei einem Lunch der Oscarnominierten begegneten sich Anfang des Jahres Steven Spielberg und Tom Cruise, zwei Hollywoodgrößen, die in ihrer eigenen Liga spielen. Beide haben mehr als 10 Milliarden Dollar mit ihren Filmen umgesetzt. Spielberg hatte die persönlich gefärbte Familiengeschichte „The Fabelmans“ im Oscarrennen, Cruise die Neuauflage des „Top Gun“-Kampffliegerdramas.

Nicht immer war Spielberg in der Vergangenheit auf Cruise gut zu sprechen gewesen. Als sie gemeinsam den Film „Krieg der Welten“ (2005) drehten, hopste Cruise auf dem Talkshowsofa von Oprah Winfrey herum und gestand seine Liebe zu Schauspielerin Katie Holmes. Der hyperaktive Sofastunt seines Hauptdarstellers kam bei Spielberg nicht gut an. Er befürchtete, Cruise würde die Werbekampagne für seinen düsteren Science-Fiction-Thriller verderben. Holmes und Cruise sind längst wieder getrennt.

Und was geschah beim Oscarlunch 2023? Der geradezu euphorisierte Spielberg ließ Cruise vor laufenden Handykameras wissen: „Du hast Hollywood den Arsch gerettet – und vielleicht auch die gesamte Kinobranche.“ Er bezog sich damit auf die Beharrlichkeit, mit der Cruise an seiner Neuauflage von „Top Gun“ trotz aller Corona-Widrigkeiten festgehalten hatte.

Ein roter Teppich ist nicht so einfach zu ersetzen

Cruise hatte der Pandemie nervenstark getrotzt und den Film trotz aller Unkenrufe ins Kino gebracht. Viele andere Kollegen dagegen hatten sich den Streamingdiensten ergeben. Das Warner-Studio hatte 2020 entschieden, eine ganze Reihe Filme in den USA gleichzeitig im Kino und auf der Plattform HBO Max herauszubringen. Disney ließ das Kino bei Animationswerken komplett aus der Verwertungskette raus.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese Strategie keine so gute Idee war: Viele Werke gingen im Internet in der schier unendlichen Flut von Produktionen unter. Ein ordentlicher roter Teppich mit Trauben von schreienden Fans ist eben doch nicht so leicht zu ersetzen, wenn man einen Hype entfachen will. Man frage nur Tom Cruise.

Mit „Top Gun“ feierte er im Vorjahr eine gloriose Premiere beim Festival in Cannes: Erst ließ die französische Regierung ihm zu Ehren eine Kunstfliegerstaffel über das Festivalpalais hinwegdonnern, dann wurde Cruise der Preis fürs Lebenswerk in die Hand gedrückt. Damit befand sich der filmkünstlerisch oft unterschätzte Superstar in illustrer Gesellschaft von Bernardo Bertolucci, Jodie Foster oder auch Alain Delon.

Filmpremiere auf einem Flugzeugträger

Vor dem Cannes-Auftritt war Cruise schon bei der US-Premiere auf dem Flugzeugträger „USS Midway“ mit einem Helikopter eingeschwebt. Er versteht wie kaum ein anderer, dass Kino als Ereignis zelebriert werden muss.

„Top Gun“ spielte weltweit knapp 1,5 Milliarden Dollar ein und war der erfolgreichste Film des Jahres. Allein in Deutschland kauften sich mehr als 3,5 Millionen Menschen Tickets. Das eben noch totgesagte Kino war zurück. Besonders in den USA dürstete es das Publikum nach einem patriotischen Helden wie dem draufgängerischen Testpiloten Pete „Maverick“ Mitchell.

So wurde Tom Cruise, der in seinen Rollen so zuverlässig die Welt rettet wie kaum ein Zweiter, zum Retter des Kinos. Und damit nicht genug: Am Donnerstag legt er mit seiner Paraderolle des Geheimagenten Ethan Hunt in „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ noch einmal nach. Der zweite Teil des Spektakels ist für den Sommer 2024 eingeplant. Kinobetreiber dürften vor Dankbarkeit niederknien.

Cruise mag Streamingplattformen nicht

Auch bei diesem Projekt hatte Cruise sich trotz vielfacher Corona-Komplikationen nicht geschlagen gegeben: Zwischendurch buchte er im norwegischen Sunnylvsfjord eigens ein komplettes Hurtigruten-Schiff als schwimmendes Hotel, um sein Filmteam von der Bevölkerung abzuschirmen (und umgekehrt).

Bei der Premiere im Kinokunsttempel Cannes im Vorjahr verkündete Cruise unter Applaus: „Ich werde meine Filme niemals auf einer Streamingplattform veröffentlichen.“ Cruise gehört zu den ganz wenigen A-Stars, die sich bislang weigern, Projekte mit Streamingdiensten umzusetzen. Auch Steven Spielberg hat sich längst dem Fernsehen gegenüber geöffnet.

Cruise will seinem Publikum mit jedem Film mehr bieten als mit dem davor. Deshalb kletterte er für seine „Mission: Impossible“-Reihe an der Außenwand des welthöchsten Wolkenkratzers Burj Khalifa in Dubai herum, als wäre er Spider-Man. Und deshalb klammerte er sich an einen startenden Militärfrachter, gesichert nur durch ein paar Drähte.

Beim aktuellen „Mission Impossible“-Agententhriller „Dead Reckoning Teil eins“ sprang er mit einem Motorrad von einer Klippe in den norwegischen Bergen. Ein Zeitfenster von wenigen Sekunden blieb ihm, um den Fallschirm zu öffnen. Den über viele Monate einstudierten Stunt legte er gleich sechs- oder siebenmal hin. Die Aufnahmen sollten perfekt sein.

Den Schneidezahn für eine Nebenrolle geopfert

Regisseur Francis Ford Coppola („Der Pate“) hat Cruise schon in jungen Jahren kennengelernt. Er beschrieb dessen psychologische Befindlichkeit, als er mit ihm 1983 „Die Outsider“ drehte: „Man sah damals schon, dass er fanatisch fokussiert war, dass er selbst für diese Nebenrolle alles getan hätte. Er war außergewöhnlich, und natürlich sah er sehr gut aus“, hat Coppola erzählt.

Schon damals habe Cruise unbedingt der Beste sein wollen. Er habe sich selbst einen Schneidezahn ausgeschlagen, um bei einer Prügelei authentisch zu wirken. „Als totaler Nebendarsteller, für ein paar Sekunden Film“, wunderte sich Coppola.

Ob er keine Angst bei seinen todesmutigen Stunts habe, wurde Cruise in Cannes gefragt. „Oh ja“, antwortete Cruise. Aber es sei immer besser, etwas nach reiflicher Vorbereitung zu tun, als es zu lassen. Dabei zeigte er geblecktes Jungenlachen mit den strahlend weißen Zähnen, das auf Dauer anstrengend sein muss.

Von Rente war noch nie die Rede

Das Motto für den aktuellen „MI“-Thriller lautet denn auch: „Be confident, not careful.“ Das lässt sich wohl am besten übersetzen mit: Grenzenloses Selbstvertrauen ist wichtiger als übertriebene Vorsicht.

Gerade hat Cruise seinen 61. Geburtstag gefeiert. Man erinnere sich kurz, wie der um ein paar Jahre jüngere Daniel Craig über schmerzende Knochen geächzt und nerviges Kraftsporttraining beklagt hatte, wenn er wieder als James Bond ranmusste. Craig ist inzwischen Geheimagent im Ruhestand. Von Rente war bei Cruise noch nie die Rede.

Bestenfalls Liam Neeson hält ähnlich lange im Actionfach durch. Der 71-Jährige kämpft aber inzwischen mit tiefen Falten im Gesicht und darf auch schon mal das Ende der dauernden Prügeleien ankündigen. Harrison Ford, knapp 81 Jahre alt, spielte in seinem jüngsten „Indiana Jones“-Abenteuer subversiv mit seinem Alter.

Cruise dagegen scheint wie Oscar Wildes literarische Figur Dorian Gray kaum zu altern. Der Dandy Gray verfügte über ein Porträtbild seiner selbst, in dem sich all seine Sünden eingeschrieben hatten. Wie sieht es wohl tief drin in dem Scientology-Mitglied Cruise aus?

Eine der „gefährlichsten Berühmtheiten“ der Welt?

Wirbel löste 2008 eine Biografie über Cruise aus, in der dieser als hochrangiges Aushängeschild der Sekte gebrandmarkt wurde. Er sei eine der „gefährlichsten Berühmtheiten“ der Welt, schrieb Autor Andrew Morton. Cruise wies die Anschuldigungen als ein „Bündel Lügen“ zurück.

Öffentliche Aussetzer wie auf Oprah Winfreys Sofa sind Cruise schon lange nicht mehr unterlaufen. Schwer vorstellbar auch, dass er heute noch wie vor Jahren gegen Psychiatrie und Antidepressiva zu Felde zieht. Im US-Frühstücksfernsehen empfahl er einst seiner Schauspielkollegin Brooke Shields, sie solle ihre postnatalen Stimmungsschwankungen doch bitte mit Vitaminen und nicht mit Medikamenten behandeln. In der Scientology-Sekte sind Arzneimittel verpönt.

Seine Missionen erfüllt Cruise heute auf der Leinwand. Mitarbeiter loben seine Freundlichkeit und Großzügigkeit – keineswegs selbstverständlich in dieser permanent unter Druck stehenden Branche, wie die Vorfälle um Til Schweiger gerade wieder einmal gezeigt haben. Am roten Teppich nimmt sich Cruise ausgiebig Zeit für Selfies und Autogramme. Kabelträgern und Garderobenfrauen bringt er gern mal einen Kaffee vorbei.

Tom Cruise im Weltall

Zwischen seinen TV-Eskapaden ging beinahe unter, dass Cruise nicht nur schnell rennen kann, sondern auch als Charakterdarsteller glänzt: Er spielte den aalglatten Autohändler in „Rain Man“ (1988) mit Dustin Hoffman als autistischem Filmbruder und den selbstquälerischen Vietnam-Veteran in Oliver Stones „Geboren am 4. Juli“ (1989). In Paul Thomas Andersons „Magnolia“ (1999) trat er als durchgeknallter Penisfetischist auf eine Einpeitscherbühne. In Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“ (1999) verkörperte er einen gutbürgerlichen Arzt mit erotischen Gelüsten. Und dann ist da noch Cruise mit Augenklappe bei seinem in Deutschland heftig debattierten Kinoauftritt als Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg in „Operation Walküre“ (2009).

Den Perfektionisten Cruise muss es wurmen, dass ihm in den USA Regiekollege Christopher Nolan mit seinem Biografiefilm „Oppenheimer“ für Wochen sämtliche Leinwände in den inzwischen so wichtigen Imax-Kinos weggeschnappt hat. Einer, der immer der Beste sein will, mag nicht Zweiter sein.

Aber Cruise hat ja noch viele Filmpläne. In naher Zukunft will er angeblich zur Raumstation ISS reisen, um dort zu drehen. Tom Cruise im Weltall: Das würde ganz neue Stuntmöglichkeiten eröffnen. Und eines ist klar: Tickets für diese Space Oddity gibt es nur im Kino.