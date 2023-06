Top-Influencerin Lena Mantler wurde auf Straße angegriffen

„Es ist doch nur eine kleine Pille, was soll die mir schon tun?“

Jugendliche sterben durch Ecstasypille: Hätte das verhindert werden können?

In Rathenow und Altentreptow sterben zwei Jugendliche, nachdem sie synthetische Drogen genommen haben. Die Mädchen waren 13 und 15 Jahre alt. Was kann man tun, damit so etwas nicht wieder passiert?