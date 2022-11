Abgedeckte Dächer: Mutmaßlicher Tornado fegt über das Saarland

Kieler Ratsversammlung beschließt Historisches: Die Stadtbahn kommt

Am Schluss wurde es feierlich: Die Kieler Ratsversammlung hat ihren historischen Beschluss für die Kieler Stadtbahn am Donnerstagabend mit Applaus, Ovationen und Sekt gefeiert. Gegenschnitt: Vor 45 Jahren hatte der Rat mit gegenteiligen Argumenten der Straßenbahn in Kiel noch den Garaus gemacht.