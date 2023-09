Tornado in der Eifel: Wetterdienst bestätigt Wirbelsturm – zwei Verletzte

Nusbaum-Freilingen. Bei dem Unwetter in Nusbaum am Donnerstag hat es einen Tornado gegeben. Das bestätigte am Freitag ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Tornado habe sich am Nachmittag relativ lokal begrenzt über Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm gebildet. „Wir haben eine Karte aus einer Radaranalyse, wo wir den Aufwindbereich sehen können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Menschen wurden laut der Einsatzleitung bei dem Unwetter im Ortsteil Freilingen leicht verletzt. Des Weiteren wurden Dächer abgedeckt, Gebäude beschädigt und Bäume sind umgestürzt, so ein Sprecher der Feuerwehr. Eine Einheit sei am Freitagmorgen noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen. Außerdem sind laut einem Sprecher der Verbandsgemeinde Südeifel viele Dachdeckerfirmen vor Ort, um die Schäden zu beheben.

Am Donnerstag waren den Angaben zufolge mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr, THW und DRK im Einsatz. Laut Gemeindesprecher war das größte Problem, dass es kaum Handynetz gegeben habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa