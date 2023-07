30 Häuser beschädigt: Tornado-Verdacht im Saarland - schwere Unwetter in Baden-Württemberg

Freisen. Nach der Hitze der vergangenen Tage sind am Dienstag schwere Gewitter über Teile Deutschlands gezogen. Im saarländischen Asweiler in Freisen (Landkreis St. Wendel) beschädigte ein Sturm am späten Nachmittag circa 20 Häuser, es besteht der Verdacht auf einen Tornado. Eine schwere Unwetterfront aus Frankreich erreichte dann am späten Abend den Süden Deutschlands. Betroffen war vor allem Baden-Württemberg. Erst kurz vor Mitternacht gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) Entwarnung für das Bundesland - die Gewitter sollten in der Nacht weiter in Richtung Bayern ziehen.

Ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken sagte, der Wind habe in Freisen in einer Schneise von etwa 100 Metern gewütet. Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) teilte am Abend mit, es seien rund 30 Gebäude seien beschädigt worden. Bei zweien sei der Dachstuhl vollständig abgerissen worden. „Bei dem Unwetter in Asweiler sind am frühen Abend glücklicherweise keine Menschen verletzt worden. Das Schadensbild hatte Schlimmeres befürchten lassen“, sagte der Innenminister. Die Einsatzkräfte hatten innerhalb des Ortes über 40 Einsatzstellen zu bewältigen gehabt. Die Bevölkerung sei im Dorfgemeinschaftshaus versorgt worden.

Der Innenminister dankte den Helfern für ihren besonnenen und professionellen Einsatz. „Ich weiß sehr zu schätzen, was die Einsatzkräfte geleistet haben. Und mir ist bewusst, wie viel Anstrengung und Stress mit solchen Einsätzen verbunden ist.“

Laut SWR vermutet die Feuerwehr, dass es sich um einen Tornado handelte - eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Verletzt wurde niemand. Ein großes Aufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war vor Ort. Asweiler liegt unmittelbar an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, knapp 50 Kilometer von Saarbrücken entfernt.

Schwerste Unwetterwarnstufe in Bodensee-Region - viele Einsätze

Von Frankreich her zog dann am Dienstagabend eine Unwetterfront nach Baden-Württemberg. Zwischen Donau- und Bodensee-Region gab es nach Angaben des DWD Orkanböen und orkanartige Böen. Mancherorts fiel Hagel mit zwei Zentimeter Durchmesser zu Boden.

Ein Polizeisprecher in Ravensburg in der Bodensee-Region sagte am späten Abend, die Einsatzlage sei aktuell nicht überschaubar, weil ständig Notrufe eingingen. Verletzte seien bisher nicht gemeldet worden. Es seien viele Dächer abgedeckt worden und Bäume umgeknickt. Vor allem in Sigmaringen, Ravensburg und im Bodenseekreis sei ein sehr schweres Gewitter aktiv. Auf der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes war in der Region gegen 23 Uhr ein Unwetter der höchsten Warnstufe 4 gemeldet worden.

Menschen schauen sich auf einem Aussichtspunkt in Konstanz in Baden-Württemberg eine heraufziehende Gewitterfront an. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Polizei in Reutlingen: „Bei uns geht es wirklich rund“

Die schweren Unwetter sorgten auch in der Region rund um Reutlingen für unzählige Einsätze von Polizei und Feuerwehr. „Bei uns geht es wirklich rund“, sagte ein Polizist am Dienstagabend in Reutlingen. Tote seien bisher nicht gemeldet worden. Es gebe aber wegen des schweren Sturms mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten. „Aktuell kann ich ihnen nicht mehr sagen. Es wird dauern, bis wir einen Überblick haben“, sagte der Polizist.

Auch in Freiburg gab es schwere Sturmböen. Die Polizei berichtete von einer Vielzahl von Einsätzen wegen umgestürzter Bäume. Verletzte oder Menschen in Gefahr seien aber bisher nicht gemeldet worden, hieß es zunächst.

In Offenburg sagte ein Polizist, über die Region sei ein kleines Gewitter gezogen. Es habe einige Einsätze wegen umgestürzter Bäume gegeben, aber keine Verletzten und keine Unfälle.

Das Unwetter zog von Frankreich nach Deutschland, die französische Bahn kündigte auf zahlreichen Strecken in der Grenzregion zu Baden-Württemberg bereits die Einstellung des Zugverkehrs an.

