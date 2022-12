Nahe Toronto: Schütze erschießt fünf Menschen und wird dann von Polizist getötet

Toronto. Ein Schütze hat in einem Vorort von Toronto fünf Menschen erschossen. Ein Polizist habe den Verdächtigen nach der Tat in Vaughan in der Provinz Ontario am Sonntag (Ortszeit) tödlich getroffen, sagte der Chef der Regionalpolizei York, James MacSween. Sechs Menschen seien tot. Ein weiteres Opfer, das vom Verdächtigen angeschossen worden sei, sei im Krankenhaus und werde vermutlich überleben.

Mehr in Kürze.

