Am Strand des Osteebads Dahme in Schleswig-Holstein ist ein toter Schweinswal gefunden worden. Nach Ansicht von Naturschützern und einigen Kommunalpolitikern gefährden Speedbootfahrten die Meeressäuger. Doch die Meinung wird nicht von allen geteilt: Ein Seehundjäger äußert andere Theorien.

Dahme/Ostholstein. Der Fund eines toten Schweinswals am Strand von Dahme in Schleswig-Holstein hat die Debatte über Speedbootfahrten weiter erhitzt. Einige Kommunalpolitiker vermuten in den Touren mit den PS-starken Booten die Ursache für den Tod des Tieres. Auch Naturschützer sehen die Speedboote in diesem Zusammenhang sehr kritisch. Der örtliche Seehundjäger widerspricht diesen Ansichten jedoch deutlich, und auch der Anbieter der Fahrten weist die Vorwürfe zurück.

Etwa einen Meter lang und fast weiß ist der junge Schweinswal, den Birte Schmidt aus Dahme am Mittwochmorgen tot am Strand von Dahme entdeckt hat. Sie fürchtet, dass eine Speedbootfahrt vor dem Ostseebad am Montag zum Tod des Tieres geführt haben könnte. „Die Geschwindigkeit, die Schiffsschrauben und der Höllenlärm, den die Boote unter Wasser machen, gefährden die Tiere“, meint sie. „Die Lärmbelästigungen führen zur Orientierungslosigkeit, Besinnungslosigkeit und Tod“, sagt auch Jürgen Möller von der Dahmer Wähler-Gemeinschaft (DWG) und erinnert an den Beschluss der Gemeindevertretung vom 20. Juli dieses Jahres, nach dem die Speedbootfahrten sofort gestoppt werden sollten.