Zehnjährige tot in Kinderheim in Wunsiedel gefunden: Staatsanwalt geht von Tötungsdelikt aus

Ein zehn Jahre altes Mädchen stirbt in einer Kinderhilfe-Einrichtung in Oberfranken. War es ein Unfall, war es ein Tötungsdelikt? Die Ermittlungen laufen - viele Fragen sind noch offen.

Wunsiedel. Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel dauern die Ermittlungen an. Polizei und Staatsanwaltschaft stehen vor allem vor der Frage, unter welchen Umständen das Mädchen zu Tode kam.

Angestellte hatten die Zehnjährige am Dienstag in einem Zimmer der Einrichtung leblos gefunden, ein Notarztteam konnte nur noch den Tod feststellen. Eine Obduktion des Leichnams ergab nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Mädchen war laut Polizei in der Einrichtung betreut worden.

Zehnjährige tot in bayerischem Kinderheim gefunden Es stehen zwei Jungen im Alter von 11 Jahren und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler. © Quelle: dpa

Drei Jungen im Fokus - noch kein konkreter Tatverdacht

Im Fokus der Ermittler stehen drei Jungen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Doch unklar war zunächst, inwieweit eine Beteiligung dieser ursächlich für den Tod des Mädchens gewesen sein könnte und ob es sich womöglich um einen Unfall gehandelt haben könnte. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen kamen die zwei Elfjährigen und der 16-Jährige nicht in Polizeigewahrsam, sondern wurden in einer Einrichtung des Jugendschutzes untergebracht.

„Wir müssen in alle Richtungen denken, ermitteln aber auch in die Richtung eines Tötungsdelikts“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zu den drei mutmaßlichen Verdächtigen äußerte sich die Sprecherin nicht. „Wir führen Ermittlungen im Umfeld durch“, sagte sie. Dazu zähle die Überprüfung aller Personen, die vor und nach dem Tatzeitraum vor Ort waren. „Wir haben aktuell aber keinen konkreten Tatverdacht gegen irgendjemanden“, betonte die Sprecherin.

Staatsanwaltschaft geht von Tötungsdelikt aus

Die Staatsanwaltschaft ging von einem Tötungsdelikt aus. Das sagte Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag. Wie die Polizeisprecherin betonte auch er, dass es derzeit allerdings weder Beschuldigte noch Tatverdächtige in dem Fall gebe. Es werde derzeit in alle Richtungen ermittelt, sagte Goers weiter. Am Donnerstag war die Spurensicherung noch in der Einrichtung vor Ort, zudem wurden weitere Zeuginnen und Zeugen befragt.

In der Einrichtung in Wunsiedel sind nach eigenen Angaben normalerweise rund 90 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene untergebracht. Die Facheinrichtung sei für junge Menschen und ihre Familien da, die Hilfe zur Erziehung benötigten, hieß es auf der Website des Hauses.

Die Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge hat rund 9200 Einwohner. Sie liegt etwa 90 Kilometer nordöstlich von Nürnberg und nur wenige Kilometer von der Grenze zu Tschechien entfernt. Am Donnerstag will Bayerns Familien- und Sozialministerin Ulrike Scharf vor Ort ihre Anteilnahme aussprechen.

RND/dpa