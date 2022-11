Zwischenfall in Toulouse: Mann fährt mit Auto in Lokal

In der südfranzösischen Stadt Toulouse ist ein Mann mit einem Auto in eine Bar gefahren. Medienberichten zufolge wird eine Terror-Attacke ausgeschlossen, es habe sich um eine Beziehungstat gehandelt. Drei Menschen seien verletzt worden.

Paris. In Frankreich ist ein Mann Medienberichten zufolge mit seinem Auto in eine Bar gefahren und hat drei Menschen verletzt. Anschließend habe er versucht, ein Feuer zu legen und sich mit einer Machete selbst verletzt, berichtete der Radiosender „France Bleu“ am Montag. Der genaue Tathergang war zunächst unklar.

Den Berichten zufolge soll der Mann gewusst haben, dass seine Ex-Freundin mit ihrem neuen Partner in dem Lokal in Saint-Orens nördlich von Toulouse saß. Der Mann wurde festgenommen und mit dem Paar und zwei weiteren Menschen in die Notaufnahme gebracht.

