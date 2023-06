Tödlicher Angriff bei Neuschwanstein: Was wir über die Tat wissen – und was nicht

Schwangau. Bei einem Besuch des weltberühmten Schlosses Neuschwanstein sind am Mittwochnachmittag zwei junge Frauen Opfer einer Gewalttat geworden. Eine der Frauen kommt dabei ums Leben, die andere wird leicht verletzt. In der Folge kam es zu einem Großeinsatz der Polizei rund um das Allgäuer Märchenschloss. Ein Mann wird festgenommen. Ein Überblick.

Was passierte am Mittwochnachmittag bei Schloss Neuschwanstein?

Die beiden Freundinnen waren unweit der Marienbrücke in Schwangau bei Schloss Neuschwanstein (Landkreis Ostallgäu) unterwegs. Dabei sollen sie auf einen anderen Besucher getroffen sein. Es sei eine Zufallsbegegnung gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann am Donnerstag. In der Folge ging das Trio gemeinsam weiter. „Der Mann lotste die beiden dann unter einem Vorwand auf einen schwer einsehbaren Trampelpfad, welcher zu einem Aussichtspunkt führt“, berichteten die Ermittler.

Dort soll der Mann zunächst die jüngere der beiden Frauen angegriffen haben. Als ihre Freundin einschreiten wollte, würgte der Täter sie nach den bisherigen Erkenntnissen und stieß sie anschließend einen steilen Abhang in Richtung der Pöllat hinab. Die Pöllat ist ein Wildbach und verläuft in einer Schlucht unterhalb von Neuschwanstein.

Dann könnte es zu einem versuchten Sexualdelikt an der jüngeren Frau gekommen sein, sicher ist das aber noch nicht. Auch sie soll der Mann den Abhang hinabgestoßen haben. Etwa 50 Meter tiefer kamen beide Opfer nebeneinander zum Liegen. Die Bergwacht musste gerufen werden, um die beiden verletzten Frauen zu bergen.

Der Blick von der Marienbrücke auf den Wasserfall in der Pöllatschlucht. © Quelle: IMAGO/Marc John

Wer ist der mutmaßliche Täter?

Der mutmaßliche Täter ist ein 30 Jahre alter Amerikaner. Er konnte zunächst flüchten. Die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung rund um das Schloss ein. Beamte aus mehreren Orten fuhren zum Einsatzort, ein Spürhund und ein Polizeihubschrauber unterstützten die Suche. Der 30-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe festgenommen werden.

Der Mann blieb einen Tag in Gewahrsam, ehe am Donnerstag Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Der Verdächtige äußerte sich bei der Vorführung beim Haftrichter zu den Vorwürfen. Über den Inhalt der Aussage des Mannes werde die Polizei zunächst aber keine Angaben machen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagvormittag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Tödlicher Angriff am Schloss Neuschwanstein: Polizei hofft auf Bildmaterial Die Ermittler vermuteten, ein versuchtes Sexualdelikt könne das Motiv für den Angriff gewesen sein. © Quelle: dpa

Wer sind die Opfer?

Die beiden weiblichen Opfer sind 21 und 22 Jahre alt und wie der mutmaßliche Täter ebenfalls US-Staatsbürgerinnen. Sie waren Freundinnen und wollten die Gegend um Schloss Neuschwanstein besichtigen.

Die 22-Jährige war nach der Tat ansprechbar und kam in ein Krankenhaus. „Wann sie entlassen wird, können wir nicht sagen“, sagte Staatsanwalt Hörmann am Freitagmittag dem Bayerischen Rundfunk. Sie habe bei dem Sturz Prellungen und eine Kopfplatzwunde erlitten. Die 21-Jährige musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Dort starb sie in der Nacht zu Donnerstag.

Was ist das Motiv?

Die Ermittler vermuten, dass ein versuchtes Sexualdelikt das Motiv für den Angriff gewesen sein könnte. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen laufen wegen Mordes und versuchten Mordes sowie wegen eines Sexualdelikts.

Die Marienbrücke und das Schloss Neuschwanstein: Es zählt zu den berühmtesten und meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. In der Vergangenheit kamen mitunter fast eineinhalb Millionen Besucher pro Jahr zu dem Schloss. Im Sommer würden sich im Durchschnitt täglich mehr als 6000 Besucher durch Räume des Schlosses drängen, berichtet die Bayerische Schlösserverwaltung. © Quelle: imago images/wolf-sportfoto

Wie laufen die Ermittlungen?

Die Ermittlungen vor Ort seien schnell abgeschlossen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Brücke und ihre Umgebung seien schon am Mittwoch kurz nach dem Vorfall wieder für Besucher freigegeben worden. Nahe der Marienbrücke seien vorerst keine weiteren Ermittlungen geplant. Die gesammelten Spuren vom Tatort würden die Ermittler nun auswerten und einordnen.

Zudem hoffen die Ermittler auf zahlreiche Fotos und Videos aus der Umgebung des Tatorts. Diese könnten in einem speziellen Portal hochgeladen werden, teilte die Polizei mit. Auch wenn der mutmaßliche Täter oder die beiden angegriffenen Frauen nur zufällig auf dem Material zu sehen seien, könnte dies bei den Ermittlungen helfen. „Wir hoffen, dadurch die Situation vor und nach der Tat weiter aufhellen zu können“, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei geht davon aus, dass es einiges Material gibt, aber es etwas dauert, die Menschen zu erreichen, die am Tattag vor Ort gewesen sind.

„Der Großteil der Menschen, die dort vorbeikommen, sind Tagestouristen - mutmaßlich auch aus verschiedenen Nationen, weshalb sie von der Berichterstattung in Deutschland wohl nicht so viel mitbekommen“, erläuterte der Sprecher gegenüber dem RND. Die Polizei hoffe nun, dass auch die internationale Presse in den kommenden Tagen über den Fall berichte und so weitere mögliche Zeugen erreicht werden könnten.

Bis Freitagmorgen waren nur ein Dutzend Fotos und Videos eingereicht worden. Diese werte man jetzt aus, so der Sprecher.

Wie reagiert die kommunale Politik?

Der Bürgermeister der Gemeinde Schwangau, Stefan Rinke, zeigte sich tief betroffen. „Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien“, sagte er am Donnerstag dem Radiosender „Antenne Bayern“. Eine solche Straftat habe es bisher in Schwangau nicht gegeben. Es handele sich um einen „schockierenden Einzelfall“, der sich nicht auf die allgemeine Sicherheitslage in Schwangau auswirke, betonte er.

Rinke rechnete nicht mit weniger Touristenandrang bei der berühmten Sehenswürdigkeit. „Ich bin sicher, dass sich die entsetzliche Einzeltat nicht auf den touristischen Betrieb rund um Schloss Neuschwanstein auswirken wird“, sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen am Tatort seien bereits abgeschlossen und für die Besucher seien keine Spuren oder Absperrungen mehr wahrnehmbar. „Die Sicherheit unserer Gäste ist voll gewährleistet“, betonte er erneut.

Welche Reaktionen kommen aus den USA?

Das US-Außenministerium erklärte, Kenntnis über den Fall zu haben. Das US-Konsulat in München beobachte die Situation genau und stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden, sagte Sprecher Matthew Miller in Washington. Aus Datenschutzgründen könne er aber keine weiteren Angaben machen.

RND/nis mit dpa