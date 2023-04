Konservativer Kulturkampf in den USA: Jetzt geht’s um Bier und Schuhe

Weil Budweiser und Nike in den USA mit der Transfrau Dylan Mulvaney zusammenarbeiten, ziehen Konservative in den Kulturkampf. An vorderster Front positioniert sich der Sänger Kid Rock. Die Situation von Transgendern hat sich in den USA zuletzt stark verschlechtert.

Opa fühle sich heute ein wenig verspielt, sagt Kid Rock in einem Video, schelmisch lachend. Er habe eine Botschaft, die er klar verkünden wolle, sagt der Musiker. Dafür nutzt er keine Worte, sondern zieht eine Maschinen­pistole hervor. Mit ihr feuert er mehrfach auf einen aufgebauten Turm mit Bud-Light-Bierdosen. Nach seinem Biermassaker zeigt er den Mittelfinger in die Kamera und sagt: „F*** Bud Light. F*** Anheuser-Busch.“

Was Kid Rocks Hass auf die Biermarke und die Brauerei ausgelöst hat? Ein Werbedeal mit einer Trans-Influencerin. Dylan Mulvaney, der auf Tiktok knapp elf und auf Instagram 1,7 Millionen Menschen folgen, postete vor einigen Tagen ein Video, das sie mit mehreren Dosen Bud Light, die zur Budweiser-Marke gehören, zeigt.

Außerdem verrät die gelernte Theater­schauspielerin, dass sie von der Brauerei eine Dose mit ihrem Gesicht geschenkt bekommen habe – zum ersten Jahrestag des Beginns ihrer Geschlechts­anpassung, an der sie ihre Fans unter dem Namen „Days of Girlhood“ seit März 2022 teilhaben ließ.

„Go Woke Go Broke“: Konservative rufen zum Boykott von Nike und Budweiser auf

Für viele Konservative ist das genug, um zum Boykott aufzurufen. In sozialen Netzwerken teilten Hunderte in Kommentaren ihren Unmut – mit dem Zusatz „Go Woke Go Broke“ (zu Deutsch in etwa: Werde woke, gehe pleite). Es sind Videos zu sehen, in denen sie Bud Light wegwerfen oder zerstören, darunter auch eines von Sebastian Gorka, einem früheren Assistenten des Ex-US-Präsidenten Donald Trump, der einen vollen Sixpack mitsamt Karton in den Restmüll packt.

Nur kurze Zeit später trifft der geballte Hass den Sportartikel­hersteller Nike, ebenfalls wegen einer Werbe­kampagne mit Dylan Mulvaney. Während es bei Bud Light vor allem Männer waren, die sich echauffierten, sind nun auch konservative Frauen vorn mit dabei: Warum solle eine Person, die in ihren Augen keine echte Frau ist, für Frauenkleidung und die Marke Nike Women werben?

Empörung trifft Zeitgeist: Kulturkampf in den USA

„Ein weiterer Tag, eine weitere Firma, die Frauen ins Gesicht schlägt, indem sie sie verhöhnt und einen Mann dafür bezahlt, ihren Platz einzunehmen“, schreibt eine Person in den Kommentaren auf der Instagram-Seite von Nike. Auch hier wird immer wieder der Hashtag „Go Woke Go Broke“ genutzt – in Verbindung mit Aufrufen zum Boykott von Nike.

Der Populismus rund um Dylan Mulvaneys Werbedeals mit Bud Light und Nike stehen stellvertretend für einen Kulturkampf, der in den USA seit einigen Monaten verschärft ausgetragen wird. Bis vor Kurzem gab es keine Kritik und auch keine Boykottaufrufe für das Engagement von Budweiser und Bud Light in Sachen LGTBQI*-Rechte – so wurden in der Vergangenheit etwa Dosen in Regenbogenfarben-Optik verkauft.

Nach Abtreibungsverboten kommen nun Restriktionen für LGBTQI*-Menschen

Doch es hat sich etwas verändert in den USA, vor allem, wenn es um die Situation von Minderheiten und auch Frauen geht. Nachdem im vergangenen Jahr mehr als ein Dutzend vor allem republikanisch geführte US-Staaten Abtreibung kriminalisiert haben – teilweise auch bei Schwangerschaft durch Vergewaltigung und trotz großen Aufschreis in der Bevölkerung, stehen nun Transpersonen im Fokus. Allein in diesem Jahr haben sieben republikanisch regierte Bundesstaaten Gesetze zur Verschlechterung der Situation von Transpersonen eingebracht.

North Dakota, Texas, West Virginia, Nebraska, South Carolina und Tennessee haben Dragshows im öffentlichen Raum verboten oder planen das.

Tennessee und Florida zudem erlassen Verbote dafür, dass Minderjährige geschlechts­angleichende Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören nicht nur geschlechts­angleichende Operationen, sondern auch Hormon­behandlungen und das Tragen von Kleidung, die einem spezifischen Geschlecht zugeordnet ist. Ärztinnen und Ärzte warnten bereits, dass das Verbot der Gesundheit der Jugendlichen, vor allem der psychischen, schaden werde.

Tennessee will noch einen Schritt weiter gehen: Transpersonen, auch Volljährigen, soll es nicht mehr möglich sein, Namen und Geschlecht in offiziellen Ausweispapieren ändern zu lassen.

US-Bevölkerung in Sachen LGBTQI*-Rechte gespalten

Umfragen deuten darauf hin, dass die US-Bevölkerung gespalten ist: Während 36 Prozent finden, dass die Gesellschaft Transpersonen stärker akzeptieren müsse, gaben dem „Pew Research Center“ gegenüber 38 Prozent an, man sei mit der Akzeptanz zu weit gegangen.

Nur wenige US-Amerikanerinnen und ‑Amerikaner sind transgender

Die Präsenz des Themas in Politik und (sozialen) Medien hat wenig mit den absoluten Zahlen zu tun: Laut der Nachrichten­agentur Reuters wurden 2021 zwar doppelt so viele Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren mit Pubertäts­blockern behandelt wie noch 2017, es handele sich aber immer noch lediglich um 1390 von insgesamt rund 40 Millionen Minderjährigen in den USA. Hormon­therapien unterzogen sich demnach zudem 4200 Personen, operativen Eingriffen 282.

Die Bedenken, die Konservative vorgeben zu haben, sind dabei längst von Wissenschaft und Medizin widerlegt: In einer US-Studie waren nur sechs von 1989 Personen im Nachhinein unglücklich mit ihrer Geschlechts­angleichung, in den Niederlanden zeigte eine Untersuchung, dass 98 Prozent der Minderjährigen, die sich einer Hormon­behandlung unterzogen, diese im Erwachsenenalter auch fortsetzten.

Rechtsruck in den USA: Experten fürchten Eingriff bei Verhütungsmitteln

Expertinnen und Experten befürchten bereits, dass der nächste Schritt ein Eingriff in die Verhütung sein könnte, wie beispielsweise „NBC News“ und „New York Times“ berichten. Im Fokus dabei ist vor allem die „Pille danach“, eine Tablette, die nach ungeschütztem Sex eingenommen werden kann, um den Eisprung zu verhindern beziehungsweise hinauszuzögern. Durch das Notfall­medikament kann eine Schwangerschaft verhindert werden, noch bevor es zur Befruchtung der Eizelle kommt.

Texas: Minderjährige dürfen ohne Einverständnis der Eltern nicht verhüten

Missouri soll demnach konkrete Pläne haben, auch die „Pille danach“ zu verbieten, schreibt das Wissenschafts­magazin „Pew Trusts“. In einigen Bundesstaaten ist es medizinischem und pharmazeutischem Personal zudem erlaubt, Menschen den Zugang zu Verhütungs­mitteln und Notfall-Verhütungs­mitteln zu verwehren.

In Texas wurde kürzlich geurteilt, dass es gegen Staatsrecht und das Recht der Eltern verstoße, wenn Minderjährige ohne Wissen der Eltern Verhütungs­mittel nähmen. Bis dato hatten laut PBS rund 182.000 Jugendliche das Angebot angenommen, in staatlichen Kliniken kostenlos Verhütungs­mittel zu erhalten. Ebenfalls in Texas hat ein Bundesgericht die Zulassung für ein Medikament zur Abtreibung ausgesetzt. Das könnte Konsequenzen für die gesamten Vereinigten Staaten haben. Der US-Justizminister will jedoch gegen die Entscheidung Berufung einlegen, genauso wie US-Präsident Joe Biden.