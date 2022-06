Trotz Absage: Tausende versammeln sich bei Demonstration in Oslo

27.06.22, Oslo: Die Menschen jubeln, als am 27. Juni 2022 in Oslo, Norwegen, vor dem Rathaus Reden gehalten werden. Am frühen Samstag hat ein Mann zwei Menschen tödlich erschossen und 21 weitere verletzt, als er hier in der Nähe eines beliebten Schwulenclubs das Feuer eröffnete, was die örtliche Polizei als „Akt islamistischen Terrorismus“ bezeichnete. Die Schießerei fand Stunden vor Oslos jährlicher Gay-Pride-Parade statt, was die Organisatoren dazu veranlasste, die offizielle Parade abzusagen, aber dennoch marschierten Menschenmassen und zollten den Opfern Tribut.

© Quelle: Getty Images