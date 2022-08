Er hatte ein Messer: Berliner Polizisten schießen 28-Jährigen in die Beine

Weil ein Mann Suizid begehen wollte, kamen zwei Polizisten in eine Berliner Wohnung. Als der Mann dann mit einem Messer auf sie losging, schossen die Beamten und trafen den Mann an den Beinen. Er ist nicht in Lebensgefahr.