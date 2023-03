Weil er Donald Trump vor Gericht bringen will, steht der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg zurzeit im Fokus der Öffentlichkeit. Am Freitag erreicht ihn ein Päckchen mit einer verdächtigen weißen Substanz und eine Morddrohung - bereits zuvor hatte Trump dem Bezirksstaatsanwalt unverhohlen gedroht.

Er will Trump anklagen: New Yorker Staatsanwalt bekommt Päckchen mit weißer Substanz

New York. Bei der New Yorker Bezirksstaatsanwaltschaft ist US-Medienberichten zufolge ein Päckchen mit einer verdächtigen weißen Substanz eingegangen. Das Päckchen sei im Briefzentrum des Gebäudes abgegeben worden, in dem auch Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg sein Büro hat, berichtete der Sender Fox News am Freitag unter Berufung auf die Polizei. Der Inhalt der Sendung sei jedoch harmlos, hieß es.

Auf einer in einem Kuvert mitgelieferten Karte habe gestanden: „Alvin - ich werde Dich töten“, hieß es unter Berufung auf eine Polizeiquelle. Bragg leitet die Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar und ein Model.

Trump drohte Bragg bei Truth Social

Trump hatte in den vergangenen Tagen mit Mitteilungen auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social für Aufsehen gesorgt, in denen er mit Blick auf die Ermittlungen und eine mögliche baldige Anklage in dem Fall vor „Tod und Zerstörung“ warnte. In einem anderen Post, den Trump teilte, war er in einer Fotomontage mit einem Baseballschläger neben Bragg zu sehen.

Am Wochenende hatte Trump zu Protesten aufgerufen, weil seine Festnahme angeblich kurz bevorstehe. Zu der Festnahme kam es bisher nicht. Seit Tagen wird in dem Fall die Entscheidung der sogenannten Grand Jury erwartet, ob Trump angeklagt werden soll. Es geht um die Frage, ob Trump durch die Schweigegeldzahlungen womöglich gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Es wäre die erste Anklage einer Staatsanwaltschaft gegen einen amerikanischen Ex-Präsidenten.

RND/dpa